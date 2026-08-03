La Joaqui rompió el silencio tras su separación de Luck Ra: "Quiero hablar desde el amor"

Aseguró que atraviesa el duelo con respeto, pidió que no ataquen a su expareja y desmintió rumores sobre la crianza de sus hijas.

La Joaqui decidió contar cómo atraviesa el final de su relación con Luck Ra y dejó en claro que no busca alimentar polémicas. Tras el comunicado conjunto con el que ambos confirmaron la separación, la artista explicó que vive un proceso de aceptación y pidió que cesen las críticas contra su expareja.

En una entrevista con Infama, la cantante aseguró que el cierre de la relación representa el comienzo de una nueva etapa. "El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra", expresó. La artista, de 32 años, sostuvo que prefiere hablar desde la calma y evitar declaraciones impulsivas en medio del dolor. "Quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta", afirmó.

Además, descartó la posibilidad de iniciar una nueva relación en el corto plazo. Según explicó, necesita respetar los sentimientos que aún conserva hacia Luck Ra. "No quiero conocer a nadie. Siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos", señaló. La Joaqui también defendió públicamente al cantante cordobés y rechazó las críticas que recibió en redes sociales tras la ruptura.

"No tengo nada malo para decir de Facu. Me encantaría que le dejen de decir cosas feas, porque es la persona con la que compartí dos años y con la que idealicé un futuro entero", sostuvo. En ese sentido, valoró la sinceridad de Luck Ra al comunicarle que ya no sentía lo mismo y consideró que cada persona tiene derecho a buscar su felicidad. "Él ya está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Es justo que cada uno sea feliz como necesita", agregó.

La cantante también se refirió a los rumores que surgieron tras la separación sobre el vínculo del artista con sus dos hijas. Negó haber buscado que su expareja asumiera responsabilidades como padre y aseguró que siempre se hizo cargo de la crianza. "Es el primer novio mío con el que convivieron mis nenas, pero nunca le pedí a un hombre que cuidara a mis hijas, que las llevara al colegio o que me pagara una obra social", explicó.