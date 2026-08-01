Netflix lanzó el tráiler de "Moria": la serie sobre "La One" que promete revolucionar la pantalla

La expectativa dentro del espectáculo argentino se encendió tras el lanzamiento oficial del primer tráiler y póster de "Moria", la nueva serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán. La producción de Netflix se estrenará el 14 de agosto, pocos días antes de que la diva, actriz y conductora celebre sus 80 años.

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Lejos del formato biográfico tradicional, la trama propone una narrativa disruptiva donde la propia Moria funciona como narradora de su historia, reconstruyendo sus momentos más icónicos, analizando su presente e imaginando su futuro dentro del mapa de la cultura pop nacional.

Uno de los aspectos más potentes de la biopic radica en la elección de su elenco protagónico. Tres reconocidas actrices personificarán a la vedette en diferentes etapas de su trayectoria profesional y personal:

Cecilia Roth

Cada una de ellas encarnará distintas épocas de la figura, buscando capturar el particular estilo de hablar, los gestos característicos y la impronta transgresora que convirtió a "La One" en un ícono del cine, el teatro y la televisión argentina.

Un homenaje a la cultura popular argentina

La serie fue creada y dirigida por Javier Van de Couter, bajo la producción de About Entertainment (liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo). La propuesta busca adentrarse en el costado más íntimo de la artista y repasar cómo construyó una carrera basada en la provocación, la reinvención constante y el quiebre de estereotipos.

Entre los guiños que llamaron la atención de los espectadores locales en el adelanto audiovisual, se destaca una frase de la propia Moria en la que dispara un particular término popular: “Soy como la Difunta Correa”, frase que causó repercusión entre los sanjuaninos en las redes sociales.