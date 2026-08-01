Spider-Man arrasa en los cines argentinos: vendió más de medio millón de entradas en tres días

La llegada de Spider-Man: un nuevo día revitalizó la taquilla argentina y disipó, al menos por ahora, las dudas sobre el atractivo del cine de superhéroes. En apenas tres días desde su estreno, la película superó el medio millón de espectadores y se convirtió en el gran fenómeno del cierre de las vacaciones de invierno.

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De acuerdo con los datos de Ultracine, entre el miércoles 29 y el viernes 31 de julio la nueva producción de Marvel vendió 506.913 entradas en todo el país. El dato refleja el fuerte interés del público: casi seis de cada diez personas que fueron al cine durante ese período eligieron ver la nueva aventura del Hombre Araña.

El excelente arranque también hace pensar que la película podría acercarse al millón de espectadores al finalizar su primera semana completa en cartelera, aunque el regreso de las clases en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires podría moderar el ritmo de asistencia a las salas.

El éxito no se limitó a la Argentina. En Estados Unidos, Spider-Man: un nuevo día consiguió el mejor estreno de la historia para una película en un solo día.

La producción recaudó 168 millones de dólares en sus primeras 24 horas de exhibición en 4.487 salas, superando la marca que hasta ahora ostentaba Avengers: Endgame , que había obtenido 157 millones de dólares durante su debut en 2019.

Con este resultado, Marvel volvió a romper uno de sus propios récords y confirmó que el personaje continúa siendo uno de los mayores imanes de la industria cinematográfica.

La Odisea y Toy Story 5 siguen siendo protagonistas

La irrupción de Spider-Man provocó una fuerte caída en la concurrencia de los otros grandes estrenos de las vacaciones de invierno.

La Odisea redujo su asistencia un 32% respecto de los días anteriores, mientras que Toy Story 5 sufrió una baja del 44%.

Sin embargo, ambas películas continúan mostrando números muy sólidos. Toy Story 5 ya acumula 3.574.423 espectadores y se mantiene como la película más vista del año en la Argentina, una posición que difícilmente pierda antes de fin de 2026.

Por su parte, La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, ya superó los 740.000 espectadores en el país. Su crecimiento estuvo impulsado principalmente por el boca a boca, especialmente entre el público adulto, un segmento que lentamente volvió a las salas tras el cambio de hábitos generado por la pandemia.

Un dato que llamó la atención del mercado fue que el viernes La Odisea vendió 38.750 entradas, superando por primera vez desde su estreno a Toy Story 5, que registró 32.265 espectadores durante esa jornada.