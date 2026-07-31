Aseguran que harán otra película de "Mi pobre angelito" con el regreso de Macaulay Culkin

La revista People publicó que la compañía Disney dio luz verde a la preparación de una nueva secuela de Mi pobre angelito con Macaulay Culkin otra vez como el protagonista. De acuerdo al testimonio de una fuente interna de la empresa cinematográfica, el proyecto estaría en una etapa “muy temprana”.

“Es una idea y prácticamente recibió luz verde de Disney. Les encantó la idea de Macaulay y todos quieren que esto se haga realidad”, agregó el informante.

La idea de la que habló fue un comentario que Culkin había hecho durante una gira que organizó para recordar anécdotas del exitoso film de 1990.

Macaulay Culkin había hablado sobre la posibilidad de volver a ponerse en la piel de Kevin McCallister solo si se hiciera un nuevo film centrado en el hijo del personaje principal de la saga.

Durante la gira llamada Una noche nostálgica con Macaulay Culkin, el actor dejó en claro que no le gustaría demasiado volver al papel que lo hizo famoso, aunque aceptaría si esa vuelta “es perfecta”.

Aunque no se sabe si fue en tono de chiste o sarcasmo, Culkin dejó la propuesta de lo que podría ser un argumento para la vuelta de su personaje a otra posible historia que, ahora, empezó a crecer como posibilidad.

La idea de Culkin para una continuación de Mi pobre angelito es reemplazar a los ladrones por Kevin McCallister, que lucharía con su propio hijo para volver a entrar a su casa durante las fiestas.

“Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el chico se enoja conmigo; entonces, me quedo afuera. Él no me deja entrar y es él el que pone trampas”, lanzó.

En la charla, Culkin se puso profundo. “La casa es una especie de metáfora de nuestra relación. Kevin tiene que volver al corazón de su hijo. Esta es la explicación más clara que tengo de la idea. No soy completamente alérgico a ella y sería justo lo que necesito”, definió.

Mi pobre angelito se convirtió en un éxito descomunal de taquilla cuando se estrenó en 1990, lo que generó una secuela posterior que multiplicó los números. Con el tiempo, tanto la primera como la segunda, se transformaron en clásicos atemporales que siguen siendo consumidos durante la Navidad y Fin de Año.