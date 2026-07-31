Pancho Santarén, revelación Cosquín 2026, llega por primera vez a San Juan para participar de una peña solidaria

Con un objetivo que va mucho más allá de una jornada de música y baile, este domingo 2 de agosto se realizará La Algarrobera, una peña folclórica solidaria organizada por jóvenes de San Juan para reunir fondos. El objetivo es recaudar dinero para llegar al Festival Pequeños y Grandes Artistas que se llevará a cabo en La Falda, Córdoba, del 12 al 16 de agosto.

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Detrás de la iniciativa están Romina Cabrera, su hija y Darío Alcaraz, integrantes de la Academia El Algarrobo, quienes lograron la clasificación tras ganar un certamen preselectivo. "Con la academia participamos de un preselectivo en Valle Fértil y ganamos para representar a San Juan. Cada integrante hace acciones por su parte para reunir dinero. Con Darío se nos ocurrió organizar una peña para recaudar fondos para los tres", contó Cabrera en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El dinero que logren reunir será destinado a afrontar los costos del viaje, el hospedaje, la indumentaria y las inscripciones necesarias para participar del festival cordobés.

La gran atracción de la jornada será la presentación de Pancho Santarén, quien se consagró ganador del PreCosquín en el rubro Solista Vocal y formó parte de la Sexta Luna durante el Festival Nacional de Folklore de Cosqupin este año. Llegará a San Juan por primera vez con un repertorio de zambas, huellas y clásicos del cancionero popular argentino.

"Pancho es un músico muy reconocido dentro del ambiente del folclore y accedió a sumarse entendiendo que la peña tiene un fin solidario", destacó la organizadora.

Además del artista oriundo de Tres Arroyos, actuarán Franco Pacheco, La Quimera y Ernesto Villavicencio, quienes también colaboraron con la propuesta. Ellos serán los encargados de calentar los motores y poner a disposición la danza sobre la pista. Pero no será todo lo que se podrá disfrutar durante la pena.

Con la conducción de Javier Recabarren, serán parte de la grilla las academias El Algarrobo y Renacimiento Gaucho, demostrando sus propuestas cargadas de arte y movimiento. Además, se desarrollarán competencias de Gauchito y Paisanita, y de Zamba Alegre, modalidades habituales de los festivales folclóricos, con premios en efectivo para los ganadores.

El dato sobre la Peña La Algarrobera

La realización del evento es posible gracias al aporte solidario de artistas, comercios y particulares. Un gimnasio donó vouchers para realizar sorteos y las bandas locales redujeron considerablemente sus honorarios para colaborar con la causa, entendiendo el esfuerzo que hay detrás de parte de los jóvenes organizadores.

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Las entradas se encuentran a $15.000 y se pueden conseguir comunicándose al 264 316-3772 o a través de la cuenta de Instagram @laalgarrobera26, donde también se brinda información sobre el evento. La peña será el 2 de agosto, desde las 13 horas, en Way Club (Lateral Ruta 40 a metros del Makro). Además de una imperdible grilla de artistas se estarán ofreciendo comidas típicas y opciones dulces para acompañar el mate de la tarde.

Sin duda la peña será una oportunidad para que el público disfrute de una jornada de folclore y, al mismo tiempo, acompañe a tres representantes sanjuaninos en su camino hacia uno de los escenarios más importantes del país.