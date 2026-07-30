Jáchal celebrará el legado de Buenaventura Luna con una nueva edición del Festival del Molino Viejo

Con entrada libre y gratuita, la jornada reunirá artistas nacionales y locales para rendir homenaje al creador de La Tropilla de Huachi Pampa.

Jáchal un año más honrará a su “prócer” Buenaventura Luna con una nueva edición del Festival del Molino Viejo, el evento que recuerda el legado de una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina a 71 años de su fallecimiento. Con artistas de gran nivel y entrada gratuita, el municipio nuevamente honrará a Don Buena en su pueblo natal.

El festival busca mantener vivo el legado del creador de La Tropilla de Huachi Pampa, el histórico conjunto radial y musical que marcó una época y abrió el camino a artistas de la talla de Antonio Tormo y Eduardo Falú en la década de 1930. A través de sus versos y composiciones, Luna retrató el paisaje cuyano, las costumbres rurales y la identidad del pueblo argentino, convirtiéndose en una referencia ineludible de la cultura criolla.

A poco más de siete décadas de su fallecimiento, una vez más la Municipalidad de Jáchal le rendirá homenaje. En esta edición, el escenario principal tendrá como número nacional a Los Sacheros, mientras que la grilla se completará con destacados artistas sanjuaninos como Taku, Los Arrieros Huaqueños, Periferia Folk, Agustín González, El Siete Cincuenta y el Ballet Recuerdos de Mi Tierra, que aportará la danza tradicional a la jornada.

Por su parte la conducción y animación del festival estará a cargo de Mario Omar Echegaray, Darío Bence y Pascual Recabarren, quienes acompañarán el desarrollo de un encuentro pensado para celebrar las raíces jachalleras y el patrimonio cultural de San Juan.

El Predio del Molino Viejo de Huaco una vez más será escenario del festejo, un espacio cargado de simbolismo por su estrecha vinculación con la vida y la obra de Buenaventura Luna. Allí, vecinos, turistas y amantes del folclore podrán compartir una jornada en la que la música volverá a convertirse en el puente entre la memoria y la identidad.