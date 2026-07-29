En el Servicio Penitenciario Provincial restauraron bicicletas que entregarán a alumnos de Jáchal

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) llevó adelante una destacada acción comunitaria y con fines solidarios en el marco del proyecto "Unidos por el Futuro": la restauración integral y armado de 15 bicicletas destinadas a estudiantes de localidad de La Represa, del departamento Jáchal.
Los beneficiarios directos de este esfuerzo son alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Gabriel Albarracín, ubicada en la remota localidad de La Represa. Para muchos de estos estudiantes, contar con un medio de transporte propio no sólo facilita el traslado diario al establecimiento educativo, sino que garantiza su continuidad pedagógica en una zona rural donde las distancias representan un desafío cotidiano.
Esfuerzo articulado entre la escuela y el Servicio Penitenciario Provincial
El éxito de la iniciativa fue el resultado de una sinergia directa entre la comunidad educativa y el sistema penitenciario:
- El aporte de la escuela: aportó bicicletas en desuso y repuestos conseguidos mediante donaciones.
- El compromiso del SPP: sumó más cuadros, rodados, materiales y los insumos necesarios para completar la reconstrucción técnica de las unidades.
Las labores de reparación, alineación, pintado y puesta a punto se desarrollaron en su totalidad en el Taller de Bicicletería del Servicio Penitenciario Provincial. En ese espacio, las personas privadas de la libertad que forman parte de los talleres de formación laboral trabajaron codo a codo con el personal penitenciario especializado.
"Proyectos como este permiten consolidar un modelo donde la capacitación no queda dentro de cuatro paredes, sino que se traduce en una solución real y tangible para chicos que lo necesitan", destacaron desde la institución penitenciaria.
Inclusión y desarrollo para la provincia
La entrega de estos 15 rodados refleja un modelo de gestión que apuesta firmemente por la capacitación en oficios como motor de reinserción social. Mediante el aprendizaje práctico, las personas privadas de la libertad adquieren herramientas laborales valiosas para su futuro, al tiempo que devuelven un impacto positivo a la sociedad sanjuanina.
Con programas como Unidos por el Futuro, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso de estrechar lazos entre las instituciones y la comunidad, demostrando que el trabajo coordinado y la solidaridad son las vías más eficientes para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y vecinos de la provincia.