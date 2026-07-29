En el Servicio Penitenciario Provincial restauraron bicicletas que entregarán a alumnos de Jáchal

A través del proyecto comunitario "Unidos por el Futuro", personas privadas de la libertad del Servicio Penitenciario Provincial recuperaron 15 rodados.

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) llevó adelante una destacada acción comunitaria y con fines solidarios en el marco del proyecto "Unidos por el Futuro": la restauración integral y armado de 15 bicicletas destinadas a estudiantes de localidad de La Represa, del departamento Jáchal.

Los beneficiarios directos de este esfuerzo son alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Gabriel Albarracín, ubicada en la remota localidad de La Represa. Para muchos de estos estudiantes, contar con un medio de transporte propio no sólo facilita el traslado diario al establecimiento educativo, sino que garantiza su continuidad pedagógica en una zona rural donde las distancias representan un desafío cotidiano.

Esfuerzo articulado entre la escuela y el Servicio Penitenciario Provincial El éxito de la iniciativa fue el resultado de una sinergia directa entre la comunidad educativa y el sistema penitenciario:

El aporte de la escuela: aportó bicicletas en desuso y repuestos conseguidos mediante donaciones.

aportó bicicletas en desuso y repuestos conseguidos mediante donaciones. El compromiso del SPP: sumó más cuadros, rodados, materiales y los insumos necesarios para completar la reconstrucción técnica de las unidades. Las labores de reparación, alineación, pintado y puesta a punto se desarrollaron en su totalidad en el Taller de Bicicletería del Servicio Penitenciario Provincial. En ese espacio, las personas privadas de la libertad que forman parte de los talleres de formación laboral trabajaron codo a codo con el personal penitenciario especializado.

"Proyectos como este permiten consolidar un modelo donde la capacitación no queda dentro de cuatro paredes, sino que se traduce en una solución real y tangible para chicos que lo necesitan", destacaron desde la institución penitenciaria.