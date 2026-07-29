"Una pérdida irreparable": el profundo dolor en la UNSJ por la muerte de Carlos Heredia en el trágico accidente

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) expresó su más profundo dolor y consternación tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Heredia en el trágico siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil. Heredia, quien se desempeñaba actualmente como director de Protección Civil de la provincia, era un reconocido referente y exdocente de la casa de altos estudios.

La tragedia, que enluta a toda la provincia, cobró la vida de los ocupantes de la aeronave que se accidentó en medio de condiciones meteorológicas adversas mientras realizaba un trayecto vinculado a operativos de emergencia y asistencia.

A través de un comunicado oficial firmado por el rector, magíster ingeniero Tadeo Berenguer, junto a toda la comunidad universitaria, la institución manifestó sus condolencias más sinceras a los familiares, amigos y seres queridos de todas las víctimas fatales del trágico hecho.

En el escrito institucional, la UNSJ dedicó un especial y sentido reconocimiento a la trayectoria de Carlos Heredia dentro de la academia:

"Acompañamos este doloroso momento con especial reconocimiento a Carlos Heredia, director de Protección Civil, quien además se desempeñó como docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra Universidad, dejando un valioso legado de compromiso y vocación de servicio", expresa el comunicado oficial.

Una huella imborrable en la docencia y la seguridad sanjuanina

La noticia del deceso de Heredia generó un fuerte impacto en los ámbitos gubernamentales, académicos y de seguridad de San Juan. Su paso por las aulas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño dejó una marca profunda entre colegas y alumnos, quienes hoy lo despiden destacando su profesionalismo, calidez humana y una entrega absoluta al servicio de la comunidad, un rol que luego profundizó desde su conducción al frente de Protección Civil.

Ante este duro golpe que enluta a la sociedad sanjuanina, las distintas instituciones provinciales continúan multiplicando muestras de solidaridad y apoyo incondicional a los allegados de cada uno de los tripulantes fallecidos en el siniestro.