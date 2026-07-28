    • 28 de julio de 2026 - 11:04

    Estudiantes de la UNSJ vivieron una jornada de senderismo y aprendizaje en San Martín

    Los alumnos de la UNSJ recorrieron la Sierra Pie de Palo, en el marco del proyecto "Inquietos x Naturaleza", del departamento San Martín.

    Alumnos de la UNSJ participaron de un circuito de turismo educativo en San Martín.

    Alumnos de la UNSJ participaron de un circuito de turismo educativo en San Martín.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de San Martín, a través de la Coordinación de Deportes, recibió a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quienes participaron de una jornada de senderismo en la Sierra de Pie de Palo en el marco del proyecto "Inquietos x Naturaleza".

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    Durante el recorrido, los visitantes conocieron los sectores de Cruz Baja y Cantera Vieja, donde descubrieron la riqueza natural del lugar, su historia minera y el legado de las comunidades huarpes que habitaron esta zona.

    La experiencia continuó con una visita al Hilar San Martín y a los Hornos Caleros recuperados, espacio donde también se resguarda la reliquia del beato Ceferino Namuncurá.

    Turismo educativo en San Martín

    La actividad permitió al contingente de la UNSJ combinar turismo educativo, actividad física y contacto con la naturaleza, ofreciendo a los participantes una experiencia enriquecedora para conocer y valorar el patrimonio del departamento.

    Desde la Municipalidad de San Martín agradecieron el compromiso y la dedicación de los guías que acompañan cada recorrido, e invitaron a vecinos y visitantes a descubrir el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, un lugar donde la historia, la naturaleza y la aventura se unen para ofrecer experiencias únicas.

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