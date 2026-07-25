Radiotelescopio CART: del cargamento "no declarado" que llegó desde China al "no vamos a parar hasta que se reactive" de la UNSJ

En el Complejo Astronómico El Leoncito, en Barreal, se encuentra el Radiotelescopio CART , o al menos una parte de la enorme antena que se estaba montando en el sitio. Las acciones se paralizaron hace meses, luego de la decisión del Gobierno nacional de intervenir de cierta manera para evitar la continuidad de los trabajos y la puesta en marcha de la observación radioastronómica. En ese marco, desde la UNSJ compartieron detalles sobre el estado actual del proyecto.

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Fue el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro, quien confirmó que la obra se paralizó cuando alcanzó el 80% de avance. Solo le resta la colocación de algunos paneles que debían ser reemplazados del enorme plato, como también la instalación de componentes electrónicos e instrumentos que llegaron desde China el año pasado, pero continúan en los depósitos de la Aduana.

Además, están proyectadas tres obras civiles consideradas esenciales para el funcionamiento del radiotelescopio, como lo son una sala de observación, un centro astronómico y un edificio de alojamiento para los científicos que lleguen hasta la localidad cordillerana para hacer uso de la gran antena. Sin embargo, pese a haber gestionado los fondos para las obras, las mismas no avanzaron debido al contexto político en torno al proyecto y la postura del Gobierno nacional de no permitir su avance.

El cargamento oriundo de China con las piezas restantes para el montaje final del Radiotelescopio CART llegó el 3 de septiembre del año pasado. En su momento se centró el motivo en la no renovación del convenio por parte del Gobierno Nacional con la UNSJ, el Gobierno de San Juan y la Academia de Ciencias de China que venció en junio del 2025; entendiendo que era decisión de Nación no permitir que el cargamento ingrese al país.

Sin embargo, hubo un inconveniente real que le sirvió a las autoridades aduaneras impedir la continuidad del viaje de las piezas. Sobre este punto, Castro relató: “En la Aduana pasó algo increíble. Cuando hay un cargamento de esta naturaleza, lo que se hace es denunciar en la Aduana que llegará un cargamento y en esa exposición se debe decir qué es lo que llegará. Cuando arriba se abre, se controla y se revisa la documentación”.

Y continuó: “El tema es que, por una cuestión de idiosincrasia de la empresa china, colocaron todo lo que habíamos dicho que iba a llegar, que era una gran cantidad de pintura y piezas metálicas que hacen a la terminación de la estructura; pero los chinos colocaron cuestiones personales como platos, cubiertos, una cafetera, unas zapatillas, y cuando abrieron se dieron cuenta que no coincidía con lo declarado, lo que derivó a una reunión con la Aduana”.

Esta situación, además de polémica, derivó en el decomiso de los bienes no declarados y el pedido de las autoridades universitarias de permitir el ingreso de lo que figuraba en la documentación. “Pedimos que hicieran una multa si lo consideraban necesario, pero no hubo caso”, puntualizó Castro.

La respuesta que obtuvieron desde el organismo nacional es que el cargamento debía volver a China, e iniciar todo el trámite burocrático de cero, con la posibilidad latente de no permitir el ingreso del cargamento por la postura de Nación en torno al proyecto. Actualmente descansan en los depósitos de Aduana los cuatro contenedores con piezas cruciales para la finalización de la obra.

Actualidad del Radiotelescopio CART

“Falta toda la parte electrónica, que es lo que hace mover al instrumento. Hay toda una cuestión de muy avanzada tecnología que es la que hace que el instrumento funcione”, precisó Castro en torno al estado actual del proyecto.

Con relación al personal oriental que estaba en el complejo, solo quedó un trabajador oriundo de China en Barreal, que suele combinar sus jornadas entre la Estación Astronómica Carlos Cesco y la Ciudad de San Juan. De todas maneras, la autoridad universitaria precisó que prácticamente a diario se establecen comunicaciones con los representes chinos del proyecto vía online.

Pese a que las obras se detuvieron, se continúan realizando actividades en torno a la radioastronomía. En ese sentido Castro detalló que se están llevando a cabo actividades de tipo teóricas, como por ejemplo el 3º Workshop Internacional del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) que se realizó en diciembre del año pasado, con presencia de investigadores y especialistas donde se abordaron avances, experiencias y desafíos vinculados al desarrollo y operación del CART, fortaleciendo el trabajo colaborativo a nivel nacional e internacional.

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Mientras, se avanza en todo tipo de negociaciones para poder destrabar el conflicto que lleva a que las piezas necesarias para culminar el proyecto sigan demoradas en la Aduana.

“Que este así el proyecto me genera la sensación que es como si dejaran una persona sana en medio del desierto sin agua. Es la sensación que tengo con el CART. Hay un silencio absoluto en el tema, y la idea es insistir. En lo personal no voy a parar hasta que esto se reactive, que sería lo ideal, o que le den certificado definitivo de defunción”, concluyó Castro.