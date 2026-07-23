Radiotelescopio CART: a poco más de un año de su paralización, la UNSJ mueve fichas para llegar a Santilli y destrabar el conflicto

Un nuevo capítulo se suma a la novela que rodea al Radiotelescopio CART , una obra emblemática que significaría un antes y un después en los estudios de radioastronomía y que, por distintos motivos, quedó totalmente paralizada. A poco más de un año de la caída del convenio cuatripartito y la postura del Gobierno Nacional de no renovarlo, desde la UNSJ continúan con las gestiones para destrabar el conflicto y poder concretar el proyecto.

Así lo confirmó en contacto con DIARIO DE CUYO el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro. “Estamos generando acciones, vinculándonos con la dirigencia política de San Juan vinculada al oficialismo nacional, para ver si podemos concretar algún acercamiento o entrevista a nivel Jefatura de Gabinete” , destacó la autoridad universitaria. La intención es poder mantener contacto con Diego Santilli, Jefe de Gabinete, y exponer un plan que corresponde a los tiempos de observación, con el propósito de destrabar la situación y liberar las piezas retenidas en Aduana hace meses.

“Entendemos que con la llegada de Santilli podríamos tener la posibilidad de dialogar con el gobierno, cosa que no hemos podido hacer pese a la insistencia, pero sabiendo del perfil del nuevo jefe de gabinete creemos que podría llegar a ser factible lograr algún acuerdo”, precisó Castro.

“Tenemos una idea que corresponde a los tiempos de observación”, comenzó explicando Castro sobre cuál sería la propuesta con la que la UNSJ busca lograr un avance significativo en el proyecto que dio sus primeros pasos en 2011.

De acuerdo a lo explicado, la intención es generar espacios de observación a consorcios de distintos países, para que puedan tener un uso del radio telescopio y “no se piense que esta sesgado a un solo sector”. Cabe recordar que el convenio original establecía que China tiene prioridad sobre el 60% del tiempo de observación, 20% la comunidad científica nacional y un 20% la comunidad científica internacional, representada por proyectos o investigadores individuales. Ese convenio venció en junio del año pasado, y el Gobierno nacional, representado por Conicet, decidió no ser parte de la renovación.

“Lo que proponemos es hacer parte a consorcios del proyecto. Así es como queremos mostrarle a Nación de que el proyecto está habilitado para que participe la mayor cantidad de instituciones en el mundo que quieran trabajar en temas de radioastronomía a través del proyecto CART”, destacó Castro.

Una disertación en el Senado que no avanzó y las conversaciones con la política local para llegar a Nación

A principios de junio de este año se estimaba que representantes de la casa de altos estudios de San Juan llegarán hasta la Cámara Alta del Congreso para exponer la situación sobre el proyecto ante la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, tras una cancelación y la promesa de reprogramación no hubo mayores novedades.

“Del Senado nos habían dicho que habían concertado que participemos en la comisión para que expusiéramos y esa reunión se suspendió. Nos dijeron que la iba a reprogramar para más adelante, pero no sucedió hasta ahora”, ratificó Castro. Ante ese escenario, comenzaron por el peregrinar por distintas oficinas con las intenciones de poder llegar a todas las personas que hicieran posible el destrabe del conflicto.

En ese sentido, Castro detalló que mantuvieron conversaciones con el diputado nacional de LLA, José Peluc, previo al nombramiento de Santilli. “Quedó en hacer gestiones, de ser puente entre la facultad y las autoridades nacionales correspondientes, pero no tuvimos más respuesta”, dijo. También se hizo lo propio con Enzo Cornejo, diputado provincial y presidente del PRO San Juan, y con Alejandra Leonardo, legisladora provincia y presidente de la Unión Cívica Radical.

“Desde lo científico se hizo todo lo que se pudo hacer. Nos quedan las instancias políticas. En definitiva, todo indica que todo es una cuestión geopolítica. Es fundamental que la Nación nos atienda, nos escuche, porque creo que están todas las condiciones dadas para que el proyecto pueda concluirse satisfactoriamente”, destacó Castro.

Y concluyó: “La idea es manifestarle al gobierno que estamos dispuestos a consensuar todos los controles necesarios, peritajes, todo lo que hace a medidas que se puedan entender como de seguridad espacial para que no haya lugar a duda sobre el uso del instrumento”.

Actualidad del Radiotelescopio CART

La imponente obra que se alza en el Complejo Astronómico El Leoncito, en Barreal, se encuentra en un 80% de avance, aunque restaría avanzar con las obras civiles menores que cuentan con presupuesto destinado, de acuerdo con lo que señalaron autoridades universitarias.

Mientras, hace alrededor de un año las piezas restantes para el funcionamiento de la gran antena, muchas de ellas electrónicas, permanecen dentro de los depósitos de la Aduana, tras la decisión del Gobierno nacional de no habilitar el ingreso de las mismas.

Lejos quedó el objetivo de poner en marcha la enorme antena este año, cómo se había proyectado antes de la caída del convenio. Desde la UNSJ no quieren dar por perdido el proyecto, y es por ello que se continúan con todas las gestiones que estén a la mano para avanzar y culminar un proyecto que nació hace más de una década.