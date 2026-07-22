    • 22 de julio de 2026 - 19:34

    San Juan y Mendoza realizaron un operativo conjunto de seguridad en el Control de San Carlos

    Policías de ambas provincias y Gendarmería Nacional llevaron adelante controles vehiculares en el límite interprovincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de reforzar la prevención del delito y aumentar la seguridad en uno de los principales corredores viales de la región, las provincias de San Juan y Mendoza llevaron adelante un operativo conjunto en el límite interprovincial. El procedimiento se desarrolló en el puesto de Control San Carlos, donde trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía de San Juan, la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional.

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    Durante la intervención se realizaron controles sobre vehículos particulares, transporte de cargas y personas que transitaban por la zona. Las tareas incluyeron la verificación de documentación y la identificación preventiva de los ocupantes, en el marco de un despliegue destinado a fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en un punto estratégico.

    El operativo forma parte de las acciones previstas dentro del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, una iniciativa que promueve la cooperación entre ambas provincias mediante el intercambio de información, la planificación conjunta y la realización de controles coordinados en sectores limítrofes.

    Desde los organismos de seguridad señalaron que este tipo de procedimientos permite optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles hechos delictivos, además de incrementar la vigilancia en rutas con un importante flujo de vehículos.

    Asimismo, remarcaron que el trabajo articulado entre las fuerzas provinciales y Gendarmería constituye una herramienta clave para fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a quienes diariamente circulan entre San Juan y Mendoza.

    Este tipo de operativos forma parte de una estrategia de cooperación permanente entre ambas jurisdicciones, que busca consolidar acciones conjuntas para mejorar la seguridad en la región y reforzar los controles en los principales accesos interprovinciales.

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