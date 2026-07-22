El viaje relámpago de Thiago Almada a San Juan para cumplir con la Difunta en medio de la polémica por la final del Mundo

El futbolista tuvo un breve paso por San Juan, que se produjo pocos días después de la final del Mundial 2026.

Mientras en Argentina todavía persisten las repercusiones por la final del Mundial y las teorías conspirativas que inundaron las redes sociales tras la derrota frente a España, Thiago Almada eligió el bajo perfil. El mediocampista de la Selección argentina realizó este miércoles una visita relámpago a San Juan para cumplir una promesa en el santuario de la Difunta Correa.

Según pudo saber este medio, el campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos 2026 llegó durante la mañana acompañado por un reducido grupo de personas de su confianza y, aparentemente, por colaboradores cercanos del presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, reconocido devoto de la Difunta Correa.

La presencia del futbolista se manejó con absoluta reserva. Los movimientos fueron rápidos y discretos. Según las fuentes, Almada permaneció menos de una hora en el paraje Vallecito, donde cumplió la promesa que había realizado. Luego almorzó con la dirigencia del fútbol sanjuanino.

Con apenas 25 años, Almada ya disputó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Formó parte del plantel que conquistó el título en Qatar 2022 y fue una de las piezas con mayor participación en el Mundial 2026, en el que Argentina cayó por 1 a 0 ante España en el tiempo suplementario.

La polémica que envolvió la final La visita del futbolista se produjo apenas días después de una final que quedó envuelta en una ola de versiones conspirativas que dominaron buena parte del debate en redes sociales. Todas sin sentido.