"Estoy arrepentido", el Ratón Ayala habló tras su agresión a Dani Olmo en la final del Mundial

El ayudante de Lionel Scaloni dio su versión de la pelea que se viralizó a partir de imágenes que no se vieron en la transmisión oficial.

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El tenso desenlace de la final del Mundial entre Argentina y España generó pequeños focos de conflicto diseminados por el campo de juego apenas terminó el partido. Uno de ellos se registró en el centro de la cancha, donde se armó un tumulto que no salió en la transmisión oficial de televisión. Entre los empujones y discusiones, una secuencia fotografiada desde la tribuna expuso a Roberto Fabián Ayala golpeando en la cara al español Dani Olmo.

Días después de que la foto se viralizara en las redes, el Ratón rompió el silencio en Esports Migdia (Valencia Capital Radio) y reconoció su error. “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, expresó el exfutbolista.

Sin embargo, el colaborador de Lionel Scaloni buscó bajarle el tono a la controversia y desmintió haberle pegado un puñetazo al futbolista europeo: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, aclaró Ayala.