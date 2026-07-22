    • 22 de julio de 2026 - 11:04

    "Estoy arrepentido", el Ratón Ayala habló tras su agresión a Dani Olmo en la final del Mundial

    El ayudante de Lionel Scaloni dio su versión de la pelea que se viralizó a partir de imágenes que no se vieron en la transmisión oficial.

    Roberto Ayala golpeó a un jugador español tras la final.&nbsp;

    Roberto Ayala golpeó a un jugador español tras la final. 

    Foto:

    El tenso desenlace de la final del Mundial entre Argentina y España generó pequeños focos de conflicto diseminados por el campo de juego apenas terminó el partido. Uno de ellos se registró en el centro de la cancha, donde se armó un tumulto que no salió en la transmisión oficial de televisión. Entre los empujones y discusiones, una secuencia fotografiada desde la tribuna expuso a Roberto Fabián Ayala golpeando en la cara al español Dani Olmo.

    Leé además

     Milei se pronunció con una frase sobre los “enemigos” mientras crecían las críticas contra Argentina.

    "¿Tienes enemigos?": Milei respondió a la campaña antiargentina con una frase de Churchill
    La secuencia completa mostró las conversaciones de los jugadores. Las frases del Dibu, Romero y Lisandro revelaron un equipo enfocado hasta segundos antes del partido. Foto: YouTube

    Salió el video completo de la arenga de Messi: los llamativos detalles que revela

    Días después de que la foto se viralizara en las redes, el Ratón rompió el silencio en Esports Migdia (Valencia Capital Radio) y reconoció su error. “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, expresó el exfutbolista.

    Sin embargo, el colaborador de Lionel Scaloni buscó bajarle el tono a la controversia y desmintió haberle pegado un puñetazo al futbolista europeo: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, aclaró Ayala.

    Para cerrar el tema, el integrante del cuerpo técnico nacional fue contundente sobre cómo piensa resolver la situación con el jugador español: “Si lo veo, le pido disculpas en persona”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Messi tras la final de la Copa del Mundo ante España.

    El futuro de la Selección Argentina: los amistosos confirmados y la duda por la Finalissima

    gianni infantino felicito a la seleccion argentina tras el mundial: un espiritu de lucha inspirador

    Gianni Infantino felicitó a la Selección argentina tras el Mundial: "Un espíritu de lucha inspirador"

    hablo scaloni sobre lo que paso en el vestuario de argentina antes de la final

    Habló Scaloni sobre lo que pasó en el vestuario de Argentina antes de la final

    se destapo el drama de la seleccion argentina durante el mundial 2026

    Se destapó el drama de la Selección Argentina durante el Mundial 2026