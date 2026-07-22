Salió el video completo de la arenga de Messi: los llamativos detalles que revela

Lionel Messi vuelve a quedar en medio de todas las miradas después de que se conociera la secuencia completa de la salida de Argentina hacia la final contra España. El nuevo video muestra más de lo que se había visto, algunas llaman la atención y otras hacen replantear todo lo que se había dicho sobre el clima del plantel.

Lionel Messi ya está en Rosario para descansar junto a su familia tras la final del Mundial

Cuando la AFA difundió el primer fragmento de la intimidad de la Selección, prácticamente todo el análisis giró alrededor de Lionel Messi. Su mensaje previo a salir a la cancha, con una insistencia en mantener la calma, hizo que muchos interpretaran que dentro del grupo existía algún tipo de preocupación extra por todo lo que rodeaba la final.

El capitán les decía a sus compañeros: "Vamos muchachos, eh. Tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos. Tranquilidad. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Sólo juguemos. Pensemos en jugar, en jugar. Dale."

Esa fue prácticamente la única imagen que circuló durante varias horas y alcanzó para que aparecieran infinidad de interpretaciones. Algunos entendieron que Messi buscaba bajar una ansiedad evidente. Otros hablaron de un grupo golpeado por el contexto que rodeó la final. Incluso hubo quienes aseguraron que la Selección estaba mucho más nerviosa de lo habitual.

El nuevo video de la salida argentina muestra un clima distinto al imaginado: concentración, tranquilidad y preparación, lejos de las versiones que hablaban de tensión dentro del plantel. Foto: YouTube

Pero el video completo, difundido un día después por ESPN, termina desinflando buena parte de esas conclusiones. En las imágenes que se muestran no aparece un plantel confundido ni mucho menos un vestuario desbordado por los nervios. Lo que se ve es lo que cualquiera esperaría encontrar antes de una final del mundo: concentración absoluta, pocas palabras, conversaciones de fútbol y cada jugador metido en su propio partido.

La secuencia incluso comienza con Marcelo D'Andrea, fisioterapeuta de la Selección, indicándole a Messi el camino antes de la arenga, algunos aplausos del grupo y la caminata hacia el túnel del MetLife Stadium. Ahí aparecen los detalles que no vimos antes y son los que realmente están dando que hablar.

Las charlas tácticas que nadie había escuchado antes de Argentina-España

Quizás la frase que más repercusión está generando sea una que aparece apenas unos segundos antes de que Argentina salga al campo de juego. La dice Emiliano "Dibu" Martínez, casi como una expresión de convencimiento personal, mientras camina junto a sus compañeros. "Hoy va a ser mi día. Va a ser un día para la historia".

Con el resultado ya conocido, esa frase parece significar otra cosa. Porque el desenlace de la final le terminó dando una carga simbólica importante. Es una de esas situaciones que el fútbol suele regalar: una declaración que habría quedado como una anécdota si Argentina levantaba la copa.

Sin embargo, quedarse solamente con esa frase sería perderse buena parte de lo más interesante que deja la grabación. Durante toda la caminata hacia el campo se escucha al arquero conversando con Cristian "Cuti" Romero sobre cuestiones puramente tácticas. Hablan de cómo salir de la presión de España, de los movimientos de Lamine Yamal, de la necesidad de evitar pases filtrados y de mantener el orden defensivo.

Son detalles muy específicos que muestran que hasta segundos antes del inicio seguían repasando movimientos del rival. También sobresale el papel de Lisandro Martínez, que aparece muy activo durante todo el recorrido. Primero advierte sobre una jugada característica del rival. Después levanta el ánimo de Nicolás Tagliafico con un mensaje directo: "Vamos Nico, los vas a borrar. Los vas a borrar todo el partido". Y enseguida vuelve a dirigirse al arquero para reforzar su confianza. "Vamos, firme en todas, metetelo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh".

Son intervenciones cortas, pero constantes, que muestran a un Lisandro muy involucrado en la comunicación interna del equipo, algo que quizás no siempre se percibe durante los partidos. Messi también vuelve a aparecer, aunque esta vez con una indicación muy puntual dirigida a Romero. "Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan adelante".

Evidentemente, el capitán quería que Leandro Paredes y Enzo Fernández mantuvieran el equilibrio del mediocampo, evitando que el equipo quedara demasiado largo frente a una España que acostumbra aprovechar cualquier espacio para lastimar.

En definitiva, por lo que muestra el video completo, la Selección no aparece envuelta en un clima raro ni mucho menos. Lo que muestran las imágenes son futbolistas hablando de fútbol, ajustando movimientos, dándose confianza entre ellos y entrando concentrados a una final del mundo.

El resultado posterior cambia la manera en que hoy se escuchan algunas frases, especialmente la del Dibu Martínez, pero no modifica lo que realmente ocurrió en ese recorrido hacia la cancha.