Las teorías conspirativas que sacudieron la final del Mundial 2026

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. En las horas posteriores comenzaron a circular numerosas teorías conspirativas que atribuyeron el resultado a presiones políticas, amenazas, apuestas deportivas y operaciones externas, aunque ninguna presentó pruebas concretas.

Lautaro Martínez tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: "Me hubiese gustado ayudar adentro de la cancha"

Las emotivas palabras de Lionel Messi tras la final del Mundial: "Va a costar que cierre esta herida"

El fenómeno alcanzó una enorme repercusión en X, TikTok y otras plataformas. Algunos contenidos que intentaron explicar el 1-0 mediante supuestas maniobras ajenas al fútbol acumularon millones de visualizaciones , alimentados por imágenes del vestuario, gestos de los jugadores y fragmentos de videos interpretados fuera de contexto.

El principal punto de partida fue un video difundido después del partido. En las imágenes, Lionel Messi buscó transmitir calma mientras los futbolistas salían del vestuario hacia el campo de juego del MetLife Stadium.

La derrota de la Selección argentina frente a España generó una ola de teorías conspirativas en las redes sociales.

Este video de Messi en la previa de la final hablando de "olvidar todo lo que pasó"... pic.twitter.com/4q6d755UHh

“Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, expresó el capitán. La frase, acompañada por su pedido de tranquilidad, fue interpretada por algunos usuarios como una señal de que había ocurrido algo grave antes de la final. Sin embargo, en el registro no aparece ninguna referencia concreta a amenazas, presiones o condicionamientos.

Las imágenes también mostraron a Enzo Fernández con el rostro enrojecido y aparentemente emocionado, mientras otros jugadores mantenían gestos serios. Para quienes impulsaron las sospechas, esas expresiones reflejaban preocupación por una situación externa. Otra lectura posible, mencionada en las coberturas, fue la enorme tensión emocional propia de disputar una final mundialista.

El video completo del entretiempo mostró, además, al Dibu Martínez y al propio Messi reclamando personalidad, mayor intensidad y una actitud ofensiva. Esas imágenes reflejan a los referentes intentando revertir el desarrollo deportivo, aunque tampoco consiguieron frenar las interpretaciones que ya se habían multiplicado en internet.

La supuesta presión de la FIFA para impedir el bicampeonato

Una de las teorías más repetidas afirmó que la FIFA no quería que Argentina consiguiera dos Copas del Mundo consecutivas. Según esta versión, existía un supuesto interés comercial y político para coronar a España y evitar un nuevo título del equipo de Lionel Scaloni.

Algunas publicaciones vincularon esa hipótesis con una presunta negociación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la UEFA. La versión sostuvo que el dirigente habría necesitado el respaldo de las federaciones europeas para una futura reelección y que un triunfo español habría formado parte de ese acuerdo.

Ninguna de esas afirmaciones estuvo acompañada por documentos, testimonios identificables o denuncias formales. La teoría se construyó principalmente a partir de mensajes anónimos que se replicaron entre sí hasta instalarse en la conversación pública.

La bandera de Malvinas y una presunta amenaza de sanción

Otra explicación relacionó la derrota con la bandera que los futbolistas argentinos exhibieron después de eliminar a Inglaterra, con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

Según audios y publicaciones difundidos en redes, la FIFA habría amenazado con suspender a Argentina durante diez años si el plantel no perdía la final. Sin embargo, el supuesto audio atribuido a Claudio “Chiqui” Tapia no contó con una fuente comprobable ni fue reconocido públicamente por el presidente de la AFA.

Lo que sí está documentado es que la FIFA evaluaba posibles sanciones por la exhibición de un mensaje político y por los incidentes registrados durante y después de la final. Esa investigación disciplinaria existió, pero no apareció ninguna evidencia pública que la vinculara con una orden para alterar el resultado del partido.

La bandera de Malvinas exhibida por los jugadores fue utilizada como argumento en una de las teorías, aunque no existen pruebas de que haya condicionado la final.

La versión sobre el FBI y el “Chiqui” Tapia

Imagen ilustrativa.

Entre las historias más llamativas apareció una supuesta intervención del FBI en el estadio. Algunas cuentas afirmaron que agentes estadounidenses intentaron ingresar en el vestuario argentino para detener a Claudio Tapia y que esa situación habría desestabilizado al plantel minutos antes de salir a jugar.

La versión no fue confirmada por las autoridades de Estados Unidos, la AFA, la FIFA ni los integrantes de la delegación argentina. Tampoco se difundieron imágenes, documentación judicial o testimonios directos que demostraran la existencia de ese operativo.

Pese a la ausencia de pruebas, la teoría tomó fuerza al ser relacionada con los gestos serios de los futbolistas y la frase de Messi. De esa manera, dos elementos reales —el video del túnel y la presencia de Tapia en el estadio— fueron utilizados para construir una conclusión que no pudo ser verificada.

Amenazas contra los jugadores y sus familias

Otra hipótesis sostuvo que los futbolistas habían recibido amenazas dirigidas contra sus familiares para obligarlos a bajar el rendimiento. Las publicaciones aseguraron que la ausencia de algunos allegados en determinados sectores del estadio respondía a un supuesto operativo de seguridad.

También se señaló que los jugadores aparecían preocupados antes del encuentro porque habrían sido “apretados desde arriba”. Sin embargo, ningún integrante del plantel, familiar, dirigente o autoridad presentó una denuncia pública que respaldara esa versión.

La LLEGADA al estadio de los jugadores y los MINUTOS PREVIOS a entrar a la cancha para jugar la Final del Mundo.



Notás algo? Nervios, seriedad o simplemente normales?pic.twitter.com/rks6o6cdZK — Expe (@Expefutbol) July 20, 2026

El video publicado por la cuenta @Expefutbol vía X, muestra una comparación de los jugadores entre su llegada al estadio y los minutos previos a salir a la cancha.

"Seriedad"



Por lo serio que estaba Messi y el resto de jugadores de Argentina al momento de entrar al vestuario.

pic.twitter.com/3IhXL2ipuW — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026

Messi y el resto del plantel argentino ingresaron al vestuario con gestos serios y miradas bajas antes de la final. Video: Tendencias en Argentina, vía X.

Después del torneo, familiares de los futbolistas regresaron al país en un vuelo diferente al utilizado por parte del plantel. Las imágenes de la llegada mostraron reencuentros y mensajes de apoyo, sin referencias públicas a las supuestas amenazas que habían circulado.

Las casas de apuestas y las lesiones argentinas

El enorme crecimiento de las apuestas deportivas también apareció entre las sospechas. Algunos usuarios plantearon que las casas de apuestas habrían presionado para que Argentina perdiera o para que se cumplieran determinadas situaciones dentro del partido.

La teoría puso el foco en los problemas físicos de varios defensores, las expulsiones y algunas decisiones tomadas durante la final. Incluso hubo publicaciones que acusaron a futbolistas de simular lesiones o cometer infracciones deliberadamente para favorecer determinadas apuestas.

No surgieron pruebas sobre pagos, comunicaciones o investigaciones judiciales que respaldaran esas acusaciones. Las coincidencias deportivas fueron presentadas como indicios, pero no estuvieron acompañadas por elementos que permitieran demostrar una manipulación.

Las supuestas presiones de los clubes ingleses

Otra versión involucró a los futbolistas argentinos que actúan en la Premier League. Según esas publicaciones, jugadores como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández habrían sido presionados para disminuir su nivel o provocar expulsiones.

Algunos mensajes incluso atribuyeron esas presuntas órdenes a intereses de los clubes ingleses o de la corona británica, como una reacción después de la eliminación de Inglaterra en semifinales. Nuevamente, no se presentaron comunicaciones, testimonios o denuncias que sostuvieran la acusación.

Enzo Fernández celebró su gol frente a Inglaterra con el gesto del "Topo Gigio", en una de las imágenes más comentadas de la semifinal.

El supuesto control antidopaje antes del partido

También circuló una versión que aseguraba que varios titulares argentinos habían sido sometidos por sorpresa a un control antidopaje antes de la final, provocando nerviosismo y malestar dentro del vestuario.

El sitio de verificación Maldita señaló que los contenidos no aportaron pruebas y recordó que los procedimientos antidopaje en competición se realizan habitualmente después de los partidos. Tampoco existió una queja pública de la AFA por una supuesta irregularidad de esa magnitud.

Brujas, “malas energías” y un supuesto bloqueo

La explicación conspirativa también llegó al terreno esotérico. Tarotistas, astrólogos y creadoras de contenido afirmaron haber percibido una atmósfera extraña y sostuvieron que Argentina había sufrido un “ojeo” o bloqueo energético durante la final.

Otros videos hablaron de un “drenaje de energía” sobre los jugadores y los hinchas, mientras algunas cuentas incorporaron referencias a intereses masónicos o a una intervención de supuestas élites. Estas publicaciones alcanzaron millones de reproducciones, pero se mantuvieron dentro del campo de las interpretaciones místicas y sin elementos verificables.

Qué está comprobado sobre la final del Mundial 2026

España venció a Argentina por 1-0 y se consagró campeona mundial. El conjunto europeo logró imponer su juego durante buena parte de la final, mientras que el equipo argentino terminó condicionado por expulsiones y no consiguió registrar remates al arco, de acuerdo con las estadísticas citadas por verificadores a partir de los datos de FIFA.

La existencia de una investigación disciplinaria sobre algunos comportamientos del plantel argentino y la bandera de Malvinas también fue informada públicamente. Sin embargo, hasta el momento no existe información comprobada que permita relacionar esos expedientes con una presión para entregar el partido.

El embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, rechazó las versiones sobre un supuesto arreglo y atribuyó el resultado al planteo del campeón, que logró neutralizar las principales virtudes del equipo de Scaloni.

Las teorías continuaron creciendo porque combinaron imágenes reales, frases ambiguas, emociones intensas y hechos que efectivamente estaban bajo investigación. Pero el salto entre una sospecha y una afirmación requiere evidencias que, por ahora, no aparecieron.

Ante una final cargada de tensión, intereses económicos y repercusión mundial, la pregunta continúa abierta en las redes: ¿existió realmente algo detrás de la derrota o la necesidad de encontrar una explicación extraordinaria terminó convirtiendo gestos y coincidencias en una conspiración?