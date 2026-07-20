    • 20 de julio de 2026 - 20:13

    "Instalaron conspiraciones infundadas": el contundente posteo de Rodrigo De Paul tras la derrota de Argentina

    El mediocampista de la Selección lanzó un fuerte comentario en sus redes luego de la derrota contra España en la definición de la Copa del Mundo 2026

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección argentina cayó en la final del Mundial 2026 contra España en tiempo extra y no logró consumar un histórico bicampeonato en el MetLife Stadium. Uno de los más fuertes fue el de Rodrigo De Paul, quien reflejó el dolor de la derrota y apuntó contra las “conspiraciones infundadas” que recibió la Albiceleste a lo largo del certamen.

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    “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”, comenzó el Motorcito mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

    Inmediatamente, puntualizó en las críticas que recibió el equipo a lo largo del Mundial: “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...”. Hay que recordar que Nicolás Otamendi le recriminó a los jugadores de España sus declaraciones en la previa de la final.

    En el cierre del comunicado, más allá del padecimiento que expresó por la derrota, De Paul completó el mensaje con una frase contundente: “Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO”. El posteo de De Paul estuvo acompañado por una foto de él mirando a los hinchas tras la final y de los festejos contra Inglaterra.

    De Paul fue uno de los jugadores que logró consagrarse campeón en Qatar y buscó revalidar el título en el 2026. El mediocampista alternó en el equipo titular de Lionel Scaloni, al punto de que fue suplente en las semifinales contra Inglaterra, aunque logró meterse en el once inicial de la final contra España. El Motorcito fue reemplazado a los 70 minutos en lugar de Giuliano Simeone. Al igual que Lionel Messi y otros compañeros, el volante del Inter Miami no regresó al país con el grueso de la delegación albiceleste.

    Uno de los posteos más conmovedores de los futbolistas en las últimas horas fue el de Lionel Messi. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, escribió el capitán en su cuenta de Instagram, en lo que fueron sus primeras palabras públicas tras la final. El detalle de su publicación es que utilizó una fotografía con la frente en alto.

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