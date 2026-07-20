    • 20 de julio de 2026 - 21:26

    Milei elogió a la Selección argentina tras el regreso al país: "Es el equipo más importante de la historia"

    El Presidente habló luego de la llegada de la Scaloneta y remarcó que hay que respetar la decisión de los jugadores que evitaron hacer una celebración.

    Javier Milei.

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    El presidente Javier Milei habló este lunes tras la llegada de la Selección al país, luego de caer en la final del Mundial 2026 contra España y lograr el subcampeonato. El máximo funcionario aseguró también que “Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos”.

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    “Messi es un artista del juego, ha hecho cosas impensadas, inimaginables”, remarcó el Presidente en declaraciones televisivas.

    Consultado sobre los jugadores que no volvieron al país, Milei fue contundente: “Respetemos la decisión de todos los jugadores. También es duro saber que uno estuvo ahí, a un paso, y no lo logró. Es un dolor enorme”.

    El Presidente confirmó que el operativo de recibimiento de la Selección fue coordinado con la AFA, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. “Se les ofrecieron seis opciones de festejos”, pero ellos decidieron no hacer ninguna celebración. “Es el equipo más importante de la historia, que siempre se ha caracterizado por pelear hasta el final”, los elogió Milei.

    “Si algo también demostró este mundial es la miserabilidad de muchos espacios políticos. A estos jugadores se los maltrató desde esos sectores de una manera lamentable, con definiciones muy hirientes y muy en contra del equipo argentino. Sin embargo, cuando, después los resultados acompañaron, se panquerearon”, lanzó Milei.

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