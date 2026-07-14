    • 14 de julio de 2026 - 12:48

    La aclaración del Gobierno tras la polémica por Thatcher: "Lo que Milei admira es su plan económico"

    El vocero del gobierno Adrián Ravier, defendió al mandatario nacional y aseguró que solo se admira el plan económico de la ex premier británica.

    El vocero del gobierno Adrián Ravier.

    El vocero del gobierno Adrián Ravier.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de una fuerte repercusión política, el Gobierno nacional salió a poner paños fríos sobre los recurrentes elogios del presidente Javier Milei hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró en conferencia de prensa que las declaraciones del mandatario "fueron sacadas de contexto" y buscó delimitar el foco de la admiración oficial.

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    "Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", argumentó Ravier ante los medios en Casa Rosada. Con esta aclaración, el Ejecutivo intentó desactivar la polémica en torno a una figura históricamente sensible para los argentinos por su rol en la Guerra de Malvinas de 1982.

    En ese sentido, el portavoz presidencial se apuró en desligar la coincidencia en materia de teoría económica del reclamo diplomático por el archipiélago del Atlántico Sur. "Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días", enfatizó Ravier, destacando además la labor que lleva adelante de manera permanente el canciller Pablo Quirno.

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    Durante la misma rueda de prensa, Ravier también fue consultado por el avance del proyecto oficialista para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

    Al respecto, el vocero se limitó a señalar que el texto todavía se encuentra bajo análisis. "Está en fase de estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausilli", concluyó, manteniendo bajo estricta reserva los detalles de la reforma monetaria que planifica la gestión libertaria.

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