El INDEC difunde la inflación de junio: el Gobierno espera un dato por debajo del 2%

El organismo publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor. Las consultoras privadas anticipan una nueva desaceleración y estiman que el registro podría ser el más bajo de los últimos diez meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes, a las 16, el dato oficial de inflación correspondiente a junio. La expectativa está centrada en confirmar si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) logra perforar el piso del 2%, una marca que tanto el Gobierno como la mayoría de las consultoras privadas consideran posible.

Luego del 2,1% registrado en mayo, las proyecciones del mercado ubican la inflación de junio en un rango de entre 1,8% y 2%. De concretarse ese escenario, sería la tercera desaceleración mensual consecutiva y el registro más bajo en alrededor de diez meses.

Qué esperan el Gobierno y las consultoras En la Casa Rosada confían en que la estabilidad de los precios durante junio permita consolidar la tendencia descendente de la inflación. Entre los factores que explican las previsiones figuran una menor presión en alimentos, la estabilidad de distintas variables económicas y un comportamiento más moderado de los precios regulados.

En línea con esa visión, las principales consultoras privadas también proyectan un índice inferior al de mayo. La mayoría de las estimaciones se concentra entre el 1,8% y el 1,9%, aunque algunos relevamientos mantienen una previsión cercana al 2,1%.

Un dato clave para la economía El informe que difundirá el INDEC será seguido de cerca por el mercado financiero, empresas y consumidores, ya que servirá como referencia para analizar la evolución del proceso de desaceleración inflacionaria durante el segundo semestre.