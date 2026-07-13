Milei acelera la reforma del Banco Central: reunió a sus legisladores y anticipó los cambios clave

El presidente Javier Milei dio un paso más en uno de los proyectos centrales de su programa económico. Este lunes r eunió en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para presentar los principales ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno espera enviar al Congreso en las próximas semanas.

Milei se reúne con legisladores en Casa Rosada: busca apurar una reforma clave en el Banco Central

Santiago Viola, el viceministro de Javier Milei que fue descubierto en el Mundial 2026

La exposición, que se extendió durante casi dos horas y media, estuvo a cargo exclusivamente del mandatario. Con una pizarra como apoyo, Milei explicó los fundamentos técnicos del proyecto y luego respondió preguntas de los legisladores presentes.

Durante la reunión, el Presidente reiteró que la reforma busca limitar de manera definitiva la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional , una práctica que, según sostiene el Gobierno, alimentó durante décadas el proceso inflacionario.

Milei volvió a insistir en que la reforma busca "terminar con 91 años de abuso de la política sobre el sector privado vía inflación" y sostuvo que el proyecto también revierte modificaciones incorporadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

Una reunión con fuerte respaldo político

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y contó con la participación de buena parte de la conducción política del oficialismo.

Acompañaron al Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe Ignacio Devitt; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la titular del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

También participaron legisladores nacionales, quienes, por cuestiones de confidencialidad, dejaron sus teléfonos celulares en sobres identificados antes de ingresar al salón.

El Gobierno prepara el envío al Congreso

Si bien el Ejecutivo todavía no confirmó una fecha para presentar formalmente el proyecto, fuentes oficiales señalaron que el texto se encuentra en su etapa final de elaboración y que podría llegar al Congreso en las próximas semanas.

La iniciativa ya había sido presentada de manera preliminar durante una reunión de Gabinete realizada días atrás, donde Milei expuso los principales lineamientos de la reforma ante sus ministros.

El plan económico detrás de la reforma

Además de explicar los cambios previstos para el Banco Central, el Presidente presentó a los legisladores los principales conceptos del documento Minimum Viable Scale, elaborado junto al titular del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel.

Según explicó, ese trabajo reúne los fundamentos del programa económico del Gobierno y plantea una estrategia basada en el ahorro, la inversión, la apertura económica, la acumulación de capital y el respeto por la propiedad privada.

En ese contexto, Milei aseguró que, con estas reformas, la economía argentina estaría en condiciones de crecer entre un 7% y un 8% anual, lo que permitiría duplicar el Producto Bruto Interno en una década y cuadruplicarlo en un plazo de 20 años.

El Presidente también afirmó que la reforma del Banco Central, junto con los proyectos de desarrollo del mercado de capitales y la denominada "Inocencia Fiscal II", apunta a que el ahorro de los argentinos se convierta en una fuente de financiamiento para la inversión privada y el crecimiento económico.