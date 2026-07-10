Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

El Presidente confirmó su agenda internacional de julio que incluye paradas en Ecuador, Perú y Colombia.

El presidente Javier Milei ratificó este viernes su agenda de viajes internacionales para las próximas semanas, confirmando que el 25 de julio visitará Brasil para brindar su apoyo explícito a la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño. El referente de la derecha competirá en los comicios del próximo 4 de octubre contra el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado argentino detalló cómo será su itinerario en el país vecino: "El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", precisó.

Cruces con la oposición y la agenda regional Durante la entrevista, Milei aprovechó para lanzar duras críticas contra la oposición en el Congreso de la Nación tras las recientes votaciones legislativas. "Es todo una cuestión del sistema. Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vota gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de Estado", disparó con firmeza, defendiendo el rumbo económico de su gestión.

Además del viaje a Brasil, el Presidente reconfirmó el resto de sus compromisos en la región para los meses de julio y agosto: