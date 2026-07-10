    • 10 de julio de 2026 - 13:00

    Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

    El Presidente confirmó su agenda internacional de julio que incluye paradas en Ecuador, Perú y Colombia.

    Javier Milei, con agenda en Brasil.

    Javier Milei, con agenda en Brasil.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei ratificó este viernes su agenda de viajes internacionales para las próximas semanas, confirmando que el 25 de julio visitará Brasil para brindar su apoyo explícito a la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño. El referente de la derecha competirá en los comicios del próximo 4 de octubre contra el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

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    En declaraciones radiales, el jefe de Estado argentino detalló cómo será su itinerario en el país vecino: "El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", precisó.

    Cruces con la oposición y la agenda regional

    Durante la entrevista, Milei aprovechó para lanzar duras críticas contra la oposición en el Congreso de la Nación tras las recientes votaciones legislativas. "Es todo una cuestión del sistema. Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vota gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de Estado", disparó con firmeza, defendiendo el rumbo económico de su gestión.

    Además del viaje a Brasil, el Presidente reconfirmó el resto de sus compromisos en la región para los meses de julio y agosto:

    • 26 de julio: Asistirá a la inauguración de la Exposición Rural en Palermo, tras pedirle expresamente a las autoridades de la entidad que postergaran el acto un día por cuestiones de agenda.

    • 28 de julio: Viajará a Perú para estar presente en la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Durante esta gira, también tiene previsto reunirse con Daniel Noboa en Ecuador para repasar acuerdos bilaterales.

    • 7 de agosto: Arribará a Colombia con el fin de participar de la asunción del nuevo mandatario de ese país, Abelardo de la Espriella.

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