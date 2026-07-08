La titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina a fin de mes para reunirse con Milei

El anuncio sobre el arribo de la titular del organismo internacional al país surge en un contexto de diálogo entre el Gobierno y el organismo multilateral.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajará a la Argentina a fin de mes para mantener reuniones con autoridades del Gobierno nacional y analizar la marcha del programa económico acordado con el organismo.

La visita se dará en un momento clave para la administración de Javier Milei, que continúa avanzando con su plan de estabilización y con el cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo. En los últimos meses, el vínculo entre ambas partes estuvo marcado por revisiones técnicas y negociaciones sobre los desembolsos previstos.

Durante su estadía, Georgieva podría mantener encuentros con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros integrantes del equipo económico, con el objetivo de evaluar los avances en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas.

La llegada de la funcionaria del FMI ocurre luego de una serie de contactos entre el organismo y el Gobierno argentino. En Washington, Caputo y Georgieva ya habían mantenido reuniones para revisar la situación económica del país y el avance del programa vigente.

Desde el Ejecutivo nacional destacan que el respaldo del Fondo fue uno de los pilares del programa económico, que incluye el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la búsqueda de una recuperación de las reservas internacionales.