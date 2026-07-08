    • 8 de julio de 2026 - 12:34

    La titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina a fin de mes para reunirse con Milei

    El anuncio sobre el arribo de la titular del organismo internacional al país surge en un contexto de diálogo entre el Gobierno y el organismo multilateral.

    La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

    La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajará a la Argentina a fin de mes para mantener reuniones con autoridades del Gobierno nacional y analizar la marcha del programa económico acordado con el organismo.

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    La visita se dará en un momento clave para la administración de Javier Milei, que continúa avanzando con su plan de estabilización y con el cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo. En los últimos meses, el vínculo entre ambas partes estuvo marcado por revisiones técnicas y negociaciones sobre los desembolsos previstos.

    Durante su estadía, Georgieva podría mantener encuentros con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros integrantes del equipo económico, con el objetivo de evaluar los avances en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas.

    La llegada de la funcionaria del FMI ocurre luego de una serie de contactos entre el organismo y el Gobierno argentino. En Washington, Caputo y Georgieva ya habían mantenido reuniones para revisar la situación económica del país y el avance del programa vigente.

    Desde el Ejecutivo nacional destacan que el respaldo del Fondo fue uno de los pilares del programa económico, que incluye el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la búsqueda de una recuperación de las reservas internacionales.

    La agenda oficial de la visita todavía no fue difundida en detalle, pero se espera que las conversaciones estén centradas en la evolución de las cuentas públicas, las próximas metas del acuerdo y los desafíos que enfrenta la economía argentina en la segunda mitad del año.

    La presencia de Georgieva en Buenos Aires también será seguida de cerca por los mercados, ya que sus declaraciones suelen ser consideradas una señal sobre la evaluación que realiza el organismo internacional respecto del rumbo económico del país.

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