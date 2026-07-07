Adorni mantiene la custodia por "cuestiones de seguridad": la confirmación del Gobierno

Pese a su salida del cargo , el Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia , uno de los privilegios de los que gozan los funcionarios, por "cuestiones de seguridad".

Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada. "Por motivos de seguridad por ahora se mantiene" , reveló ante la pregunta del periodismo acreditado.

En su carta de renuncia, el exvocero reveló que sufrió amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito por lo que elevó a la justicia el tema.

Por su parte, el presidente Javier Milei también referenció el tema y sostuvo que "se metieron con los hijos" de su ex ministr coordinador. "Cuando se toca a la familia no se jode", supo explicar el mandatario, y agregó: “Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el plazo de mantenimiento de la custodia, a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, podría ser de un año.

Asimismo, Ravier negó esta mañana que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.

El proceso de investigación interna surgió luego de que se conociera que la directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno Laura Schiuma, compró le prestó su tarjeta de crédito al ex jefe de Gabinete para comprar un monitor gamer de más de $2 millones, y que la secretaria privada, Gisela Kocsis, realizara compra de ropa blanca por más de $4 millones.

"Él tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", sentenció el actual vocero.