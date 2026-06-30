    • 30 de junio de 2026 - 18:00

    Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete con el respaldo de 14 gobernadores

    El presidente encabezó la ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde Diego Santilli asumió formalmente como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.

    El presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

    El presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada que contó con una fuerte señal de respaldo político por parte de los gobernadores.

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    La asunción de Santilli se produjo tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos de sectores aliados al oficialismo por la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

    Luego de que el escribano de Gobierno leyera el Decreto Presidencial 548/26, Diego César Santilli prestó juramento y quedó formalmente al frente de la Jefatura de Gabinete. Tras la ceremonia protocolar, el flamante funcionario protagonizó un abrazo junto a Milei y al saliente Adorni.

    El acto comenzó a las 17.30 y reunió a 14 gobernadores de distintos espacios políticos, en un gesto interpretado como una muestra de respaldo institucional hacia el Gobierno nacional en el marco del recambio en uno de los principales cargos del Ejecutivo.

    Entre los mandatarios presentes estuvieron Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Jorge Macri y Martín Llaryora.

    Con la jura de Santilli, el Gobierno nacional concretó un cambio clave en el Gabinete y buscó exhibir una imagen de respaldo político con la presencia de mandatarios provinciales de diferentes distritos, en un momento marcado por la salida de Adorni y la necesidad de fortalecer la gestión del Poder Ejecutivo.

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