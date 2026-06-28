Javier Milei y Diego Santilli están reunidos en Olivos y se define el sucesor de Adorni como jefe de gabinete

El presidente Javier Milei mantuvo este domingo una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Quinta de Olivos , en medio de las versiones que lo ubican como el principal candidato para convertirse en el nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni.

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Javier Milei anunció que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete en remplazo de Manuel Adorni

Aunque hasta el momento no hubo un anuncio oficial por parte del Gobierno nacional, distintas versiones indican que Santilli sería el elegido por Milei para asumir la coordinación del gabinete y conducir la relación política con gobernadores, legisladores y aliados.

El actual ministro del Interior llegó a la residencia presidencial alrededor de las 19:20 y evitó hacer declaraciones ante los periodistas que aguardaban en el lugar.

De acuerdo con las versiones que circulan en la Casa Rosada, la posibilidad de que Santilli llegue a la Jefatura de Gabinete responde a la confianza que logró construir con Milei durante sus meses al frente del Ministerio del Interior.

A ello se suma la buena relación que mantiene con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y con el asesor presidencial Santiago Caputo, dos figuras de peso dentro del oficialismo.

El rol que desempeñó en el Gobierno

Desde que asumió el Ministerio del Interior en noviembre de 2025, Santilli tuvo a su cargo las negociaciones con gobernadores y la búsqueda de consensos legislativos para impulsar los proyectos del Ejecutivo.

En ese período también participó de la articulación política en el Congreso y del diálogo con bloques aliados, funciones que, según trascendió, habrían fortalecido su posición dentro del Gobierno.

Una extensa trayectoria política

Contador público y con más de tres décadas en la función pública, Santilli fue legislador porteño, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, senador nacional y vicejefe de Gobierno porteño durante las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta.

En 2021 asumió como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, tras acercarse políticamente al oficialismo libertario, fue convocado por Milei para ocupar el Ministerio del Interior.

Si finalmente se confirma su designación, Santilli pasará a ocupar uno de los cargos de mayor peso dentro del Gobierno nacional, aunque hasta el cierre de esta edición la Casa Rosada no había oficializado el nombramiento.