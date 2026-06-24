Milei le saca casi nueve puntos a Kicillof en San Juan, según una consultora: cómo viene el armado provincial de Gioja y Peluc

Mientras faltan más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, los principales espacios ya comenzaron a mover fichas en San Juan. Y una reciente encuesta nacional aporta un dato que ninguno de los dos campamentos puede ignorar: si la definición presidencial fuera hoy entre Javier Milei y Axel Kicillof, el libertario partiría con ventaja en territorio sanjuanino.

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Los números corresponden a un relevamiento de CB Global Data realizado entre el 1 y el 4 de junio sobre 24.620 casos en todo el país, con una muestra de entre 900 y 1.193 encuestados por provincia. El estudio midió la imagen positiva y negativa de ambos dirigentes y permite proyectar tendencias de cara a una eventual polarización entre el actual presidente y el gobernador bonaerense.

En San Juan, Milei registró una imagen positiva del 40,6%, mientras que Kicillof alcanzó el 31,7%. La diferencia es de 8,9 puntos porcentuales a favor del jefe de Estado.

Aunque ninguno de los dos dirigentes logra revertir el predominio de las valoraciones negativas —Milei tiene 56,6% de imagen negativa y Kicillof 61,6%—, la comparación directa muestra que el Presidente conserva una posición claramente más competitiva que su potencial rival opositor.

La ventaja no es menor. De acuerdo con el ranking elaborado por la consultora, San Juan aparece como la sexta provincia donde Milei obtiene mejores niveles de aceptación, sólo por detrás de Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Salta.

El dato adquiere relevancia política porque ambos espacios comenzaron a construir estructura en la provincia con la mirada puesta en los próximos desafíos electorales.

El peronismo de Kicillof mueve sus primeras piezas

El sector que impulsa una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof tiene como principal referencia local al exgobernador José Luis Gioja.

La primera actividad pública de una dirigente nacional identificada con el gobernador bonaerense se produjo esta semana. La legisladora porteña Victoria Montenegro desembarcó en San Juan para participar de un acto junto al presidente de la Junta Departamental del PJ de Rivadavia, Facundo Perrone.

La presencia de Montenegro fue leída como una señal política del espacio kicillofista. No sólo porque marcó el primer acto de ese sector en la provincia, sino porque Perrone aparece mencionado dentro del giojismo como uno de los dirigentes con proyección para disputar la Gobernación en el futuro.

Peluc acelera la territorialización libertaria

Del otro lado, La Libertad Avanza también puso primera. El diputado nacional José Peluc, principal referente político de Javier Milei en San Juan, inició a comienzos de junio una estrategia de expansión territorial basada en la apertura de sedes partidarias en los distintos departamentos.

Hasta el momento, el espacio ya concretó las inauguraciones que considera más relevantes desde el punto de vista electoral: Rawson y Chimbas, dos de los distritos con mayor peso demográfico de la provincia.

La intención del oficialismo nacional es consolidar una estructura propia que le permita llegar al próximo turno electoral con presencia territorial, militancia y candidatos identificados directamente con la marca Milei.

Un escenario favorable, pero no cómodo

Los números de CB Global Data ofrecen una fotografía interesante para ambos sectores. Por un lado, Milei aparece claramente mejor posicionado que Kicillof en San Juan y mantiene una ventaja cercana a los nueve puntos. En una lógica de balotaje, el dato lo ubica hoy como favorito dentro de la provincia.

Por otro, la encuesta revela una advertencia para el oficialismo nacional: el Presidente conserva una imagen negativa superior a la positiva. De hecho, según el estudio, los únicos distritos del país donde Milei presenta más imagen positiva que negativa son Córdoba y Mendoza.