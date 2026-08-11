Caso $LIBRA: Mauricio Novelli sostuvo que los inversores asumieron un riesgo y no fueron estafados

El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial . Mauricio Novelli, uno de los empresarios cripto vinculados con la organización y promoción del proyecto, pidió a la Cámara Federal que mantenga apartados como querellantes a cinco inversores y sostuvo que quienes compraron el activo no fueron víctimas de una estafa, sino que asumieron voluntariamente el riesgo de invertir en un mercado altamente volátil .

La presentación fue realizada por su defensa, encabezada por el abogado Daniel Rubinovich, ante la Sala I de la Cámara Federal . El tribunal debe revisar una decisión previa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , quien había quitado el rol de querellantes a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

En términos simples, lo que está en discusión ahora es si esos inversores podrán seguir actuando dentro del expediente como presuntas víctimas, con facultades para pedir pruebas, reclamar indagatorias y apelar decisiones judiciales .

La defensa sostiene que las fuertes pérdidas sufridas por quienes compraron $LIBRA no alcanzan por sí solas para configurar el delito de estafa . Su argumento es que se trataba de un activo especulativo, dentro de un mercado no regulado, y que los compradores conocían su volatilidad.

“La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa”, resumió el escrito. Para los abogados de Novelli, para que exista ese delito debería probarse previamente un engaño concreto que haya llevado a los inversores a tomar una decisión patrimonial perjudicial .

La postura choca directamente con la de los querellantes. Los inversores sostienen que fueron inducidos a participar mediante una maniobra previamente organizada y han pedido que la Justicia avance contra varios de los involucrados. En abril, una de las querellas reclamó incluso la declaración indagatoria de Javier Milei, Karina Milei, Novelli y otras personas vinculadas al expediente.

Novelli también desligó a Milei

Otro punto central del escrito está relacionado con el presidente. La defensa de Novelli calificó como “jurídico-penalmente irrelevante” la publicación que Milei realizó en X el 14 de febrero de 2025, cuando difundió $LIBRA y compartió el código necesario para operar con el token. El mensaje fue eliminado posteriormente.

Según la postura presentada ante la Justicia, Milei simplemente difundió un proyecto privado relacionado con tecnología blockchain y financiamiento de pequeñas y medianas empresas. La defensa remarcó que el mensaje presidencial no garantizaba rentabilidad, estabilidad de precio ni respaldo estatal.

Sin embargo, el rol del Presidente continúa siendo uno de los puntos que investiga la causa. Los peritajes realizados sobre el teléfono de Novelli revelaron numerosos contactos con Milei y su entorno durante los días del lanzamiento, además de audios anteriores en los que el empresario hablaba sobre contenidos que buscaba que Milei publicara en sus redes.

Qué pasó con $LIBRA y por qué terminó en la Justicia

El episodio comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en X un mensaje promocionando $LIBRA. El posteo apareció pocos minutos después de que el token comenzara a operar y contribuyó a una rápida exposición del proyecto.

El precio de la criptomoneda se disparó en cuestión de horas y luego se desplomó abruptamente. A partir de allí, inversores que aseguraron haber perdido dinero realizaron presentaciones judiciales y comenzaron a investigarse los movimientos de fondos, las billeteras vinculadas con el proyecto y los contactos entre sus organizadores y funcionarios.

La causa también avanzó sobre los criptoactivos. Antes de la feria judicial, Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 direcciones vinculadas con plataformas como Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, además de solicitar información para determinar quiénes controlaban esas cuentas.

Qué puede pasar ahora

La decisión inmediata queda en manos de la Sala I de la Cámara Federal, que deberá determinar si los cinco inversores recuperan su condición de querellantes.

La resolución es importante porque define quién podrá impulsar activamente una parte de la investigación. Si se confirma su apartamiento respecto de la hipótesis de estafa, el expediente todavía mantendría abierta la investigación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, cuyo impulso depende del fiscal federal Eduardo Taiano.

Por ahora, entonces, la Justicia no resolvió que los inversores no hayan sido estafados. Esa es la posición que plantea la defensa de Novelli. La Cámara deberá decidir primero si quienes aseguran haber perdido dinero pueden seguir interviniendo como víctimas dentro de una causa que continúa abierta y en la que todavía se analizan responsabilidades penales.