Paro universitario del 12 de agosto: qué dijo el Gobierno nacional si habrá descuentos por adherir a la medida

El Ministerio de Capital Humano cuestionó el paro convocado para este miércoles y aseguró que continúa cumpliendo con los acuerdos salariales. El documento oficial no menciona descuentos ni sanciones para quienes adhieran.

A pocas horas del paro universitario convocado para este miércoles 12 de agosto, el Gobierno nacional difundió un comunicado en el que cuestionó la medida de fuerza y defendió el cumplimiento de los compromisos asumidos con docentes y no docentes de las universidades nacionales.

A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Capital Humano aseguró que continúa cumpliendo con las obligaciones correspondientes al sistema universitario, tanto en materia de paritaria salarial como de gastos de funcionamiento de las universidades.

En el documento, el Gobierno informó que durante junio transfirió $666.823 millones en concepto de gastos en personal e incrementos salariales, correspondientes a ese mes y a la primera cuota del aguinaldo. Además, señaló que en agosto se asignaron otros $448.544 millones correspondientes a los gastos en personal e incrementos salariales de julio.

El Ministerio también recordó que continúa aplicando el acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios, cuyos aumentos, según indicó, se están abonando de acuerdo con los montos y el cronograma establecidos.

Respecto del paro del 12 de agosto, el Gobierno sostuvo que se trata de una medida “ilegítima” y consideró que responde a motivaciones políticas. Además, afirmó que los principales afectados son los estudiantes, debido a la interrupción de las actividades educativas.