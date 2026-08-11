Jésica Cirio pidió que los videos con fajos de dólares no sean usados como prueba en su contra

Jésica Cirio volvió a cuestionar ante la Justicia los videos en los que aparece rodeada de fajos de dólares en un vestidor y pidió que ese material no sea utilizado como prueba en la causa que investiga el patrimonio de la modelo y de su exmarido, Martín Insaurralde. El planteo se realizó luego de una pericia que, según su defensa, dejó dudas sobre el origen y la trazabilidad de las imágenes.

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La presentación fue realizada ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, por los abogados Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia. Los defensores sostienen que el estudio realizado por la DATIP , el área técnica del Ministerio Público Fiscal, no permitió garantizar que los videos sean auténticos ni determinar si fueron modificados antes de llegar al expediente.

Los videos habían sido difundidos públicamente el 20 de junio y muestran a Cirio en un amplio vestidor donde se observan numerosos fajos de dólares. El material quedó incorporado a la investigación en la que tanto la modelo como Insaurralde son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero .

Uno de los principales argumentos planteados por los abogados está relacionado con los metadatos de los archivos . Según el peritaje citado por la defensa, las marcas temporales internas de captura de los siete videos analizados aparecen en cero.

Para los abogados, esto podría indicar que los archivos fueron reenviados a través de servicios de mensajería o sometidos a algún proceso de edición, transferencia o transcodificación. Aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal pueden eliminar parte de la información original de los archivos.

Otro de los puntos señalados es que ninguno de los siete videos contaba con un código hash previo a su extracción por parte de la DATIP. Ese mecanismo funciona como una huella digital del archivo y permite verificar si sufrió modificaciones.

La defensa sostiene que el hash fue calculado recién durante el procesamiento pericial, casi dos meses después de que el material ingresara al expediente, por lo que no sería posible reconstruir con certeza la cadena de custodia de los archivos.

Una diferencia en los elementos entregados a los peritos

Los abogados también marcaron una irregularidad en la identificación del dispositivo que contenía las imágenes.

De acuerdo con el planteo, en el registro de la evidencia figuraba un pendrive, pero los peritos encontraron en el sobre una tarjeta micro SD Kingston de 32 GB con su adaptador.

Para la defensa, esta diferencia también afecta la trazabilidad del material y genera dudas sobre el origen de los archivos que fueron sometidos al análisis.

Qué deberá decidir ahora la Justicia

Con estos argumentos, la defensa de Cirio solicitó que los videos sean excluidos del conjunto de pruebas de cargo dentro de la investigación.

La decisión quedó ahora en manos del juez Armella, quien deberá determinar si las dudas planteadas sobre la cadena de custodia, los metadatos y la autenticidad de las filmaciones son suficientes para apartarlas del expediente.

El pedido se produce en un expediente que tuvo un fuerte impacto mediático desde la aparición de las imágenes y que también tiene como protagonista a Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense.