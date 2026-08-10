CONICET abrió 1.000 becas para doctorados: cuáles son las claves de la convocatoria y los requisitos

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) puso en marcha su esperada convocatoria anual de becas para la investigación científica, la cual contempla la adjudicación de 1.000 Becas Internas Doctorales, además de 300 cupos para la finalización de doctorados y 800 becas postdoctorales a nivel nacional.

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La iniciativa representa una de las oportunidades más importantes para la inserción de nuevos profesionales en el sistema científico y tecnológico del país, estableciendo pautas claras de priorización geográfica y temática.

El llamado está orientado principalmente a graduados universitarios o estudiantes avanzados que adeuden un máximo de cinco materias de su carrera de grado al momento de realizar la solicitud.

Duración del beneficio: Las Becas Internas Doctorales se extienden por un período de 60 meses (5 años), con inicio formal previsto para el 1 de abril del año próximo.

Enfoque estratégico: Del total de las becas otorgadas, el 70% se destinará a proyectos vinculados con Temas Priorizados —definidos en función de las áreas del conocimiento y sectores económicos estratégicos del país— o enmarcados en regiones geográficas de menor desarrollo relativo. El 30% restante correspondrá a Temas Abiertos.

Modalidades complementarias: La convocatoria también incluye las Becas de Finalización de Doctorado (con una duración de 24 meses) destinadas a quienes ya transitan la etapa culminante de sus tesis sin contar con financiamiento previo del organismo.

Cómo se realiza la postulación

La presentación de las solicitudes se efectúa de manera electrónica a través de la plataforma oficial del CONICET. Las fechas de cierre varían según la terminación del DNI de los postulantes, extendiéndose el cronograma durante el mes de agosto.

Las propuestas son evaluadas rigurosamente por Comisiones Asesoras disciplinarias del organismo, jerarquizando la excelencia académica de los candidatos, los antecedentes de los directores propuestos y el impacto socio productivo o científico del plan de trabajo presentado.