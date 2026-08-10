    • 10 de agosto de 2026 - 21:42

    CONICET abrió 1.000 becas para doctorados: cuáles son las claves de la convocatoria y los requisitos

    El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas lanzó su nueva convocatoria anual destinada a graduados y estudiantes avanzados.

    600x400_1142816_202606252031310000001
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) puso en marcha su esperada convocatoria anual de becas para la investigación científica, la cual contempla la adjudicación de 1.000 Becas Internas Doctorales, además de 300 cupos para la finalización de doctorados y 800 becas postdoctorales a nivel nacional.

    Leé además

    Renata Reinheimer, investigadora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-CONICET-UNL) 

    Una científica argentina ganó un premio de la ONU y fue elegida emprendedora del año
    Los operativos alcanzaron diversos puntos estratégicos donde se concentran los camiones. 

    Operativo sanitario: asistieron a más de 650 camioneros varados debido al cierre del Paso Cristo Redentor

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa representa una de las oportunidades más importantes para la inserción de nuevos profesionales en el sistema científico y tecnológico del país, estableciendo pautas claras de priorización geográfica y temática.

    Claves y requisitos principales de la convocatoria

    El llamado está orientado principalmente a graduados universitarios o estudiantes avanzados que adeuden un máximo de cinco materias de su carrera de grado al momento de realizar la solicitud.

    Duración del beneficio: Las Becas Internas Doctorales se extienden por un período de 60 meses (5 años), con inicio formal previsto para el 1 de abril del año próximo.

    Enfoque estratégico: Del total de las becas otorgadas, el 70% se destinará a proyectos vinculados con Temas Priorizados —definidos en función de las áreas del conocimiento y sectores económicos estratégicos del país— o enmarcados en regiones geográficas de menor desarrollo relativo. El 30% restante correspondrá a Temas Abiertos.

    Modalidades complementarias: La convocatoria también incluye las Becas de Finalización de Doctorado (con una duración de 24 meses) destinadas a quienes ya transitan la etapa culminante de sus tesis sin contar con financiamiento previo del organismo.

    Cómo se realiza la postulación

    La presentación de las solicitudes se efectúa de manera electrónica a través de la plataforma oficial del CONICET. Las fechas de cierre varían según la terminación del DNI de los postulantes, extendiéndose el cronograma durante el mes de agosto.

    Las propuestas son evaluadas rigurosamente por Comisiones Asesoras disciplinarias del organismo, jerarquizando la excelencia académica de los candidatos, los antecedentes de los directores propuestos y el impacto socio productivo o científico del plan de trabajo presentado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mirgor es una planta de Río Grande donde se fabrican televisores, teléfonos celulares y más.

    Despidos en Mirgor: Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria por 15 días y convocó a audiencia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    escandalo en santiago del estero: dos policias chocaron y uno marco mas de 2 gramos de alcohol en sangre

    Escándalo en Santiago del Estero: dos policías chocaron y uno marcó más de 2 gramos de alcohol en sangre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    caso maradona: arranca una etapa clave en el juicio con las declaraciones de los peritos de la junta medica

    Caso Maradona: arranca una etapa clave en el juicio con las declaraciones de los peritos de la Junta Médica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    A pesar de perder volumen, la Ford Ranger volvió al podio de los tres modelos más vendidos del año en julio.

    Autos 0 km más vendidos en Argentina: el único modelo que subió en el ranking y los que pierden terreno

    Por Redacción Diario de Cuyo