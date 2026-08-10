Autos 0 km más vendidos en Argentina: el único modelo que subió en el ranking y los que pierden terreno

El mercado automotriz argentino atraviesa un escenario de contrastes. Mientras el sector en general registra bajas interanuales pronunciadas, el balance de los primeros meses del año deja sorpresas claves: cuáles son los vehículos más elegidos, qué camionetas resisten la crisis, cuál es el único modelo del Top 10 que muestra números en verde y qué unidades sufren las mayores caídas.

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La preferencia de los compradores se mantiene firme en ciertos segmentos, con las pick-ups y los compactos a la cabeza del acumulado anual:

Dentro de un mercado que se mueve mayormente en terreno negativo, la gran sorpresa y el punto destacado en términos comerciales es la Ford Territory.

Ubicada en el quinto puesto con 12.192 unidades, este vehículo es el único integrante del Top 10 de patentamientos que muestra números en verde, registrando una imponente suba interanual del 74,3% impulsada por la aceptación de sus nuevas versiones en el mercado local.

Los que pierden terreno y cambios en la tendencia

En la vereda de enfrente se ubican aquellos vehículos que pierden participación mes a mes. Un dato clave del mercado marca que ninguno de los autos 0 km más baratos logra sostenerse firmemente dentro del Top 10 de ventas generales, desplazados por una preferencia sostenida hacia vehículos de gama media, pick-ups y utilitarios deportivos (SUV).

Modelos compactos tradicionales sufrieron reacomodamientos importantes en el último tramo: el Chevrolet Onix, por ejemplo, venía sosteniéndose como uno de los más populares, pero las bajas en sus patentamientos recientes lo hicieron retroceder en la tabla general. Por su parte, históricos como la Volkswagen Amarok continúan operando dentro del Top 10 de los más elegidos a pesar de transitar procesos de transición en su oferta.