    • 10 de agosto de 2026 - 18:07

    Tras el terremoto, Personal bonifica roaming y llamadas entre Argentina y Colombia

    Personal activó sin cargo un pack especial para sus clientes que se encuentren en Colombia y también bonificará las llamadas desde Argentina para facilitar la comunicación con familiares y allegados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego del terremoto que afectó a Colombia, Personal anunció una serie de medidas especiales para acompañar a sus clientes y facilitar la comunicación con familiares y allegados en ese país.

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    La compañía activó de manera gratuita un pack de roaming para todos los clientes de Personal que actualmente se encuentren en Colombia. El beneficio incluye 2 GB de datos, WhatsApp ilimitado para chatear y 100 minutos para llamadas, con una vigencia de 30 días.

    Llamadas sin cargo desde Argentina

    Además, Personal bonificará las llamadas de larga distancia internacional realizadas desde Argentina hacia Colombia. El beneficio estará vigente desde el 10 hasta el 25 de agosto e incluye comunicaciones realizadas tanto desde líneas móviles de Personal como desde telefonía fija.

    En este caso, los clientes podrán acceder a un tope de hasta 200 minutos bonificados, una medida que busca facilitar el contacto entre las personas afectadas por el terremoto y sus familiares o allegados que se encuentran en Argentina.

    La iniciativa fue puesta en marcha como una acción de acompañamiento ante la situación generada en Colombia, con el objetivo de garantizar que quienes se encuentren en el país o necesiten comunicarse con ese destino puedan hacerlo sin que el costo del servicio represente una dificultad adicional.

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