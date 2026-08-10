Shakira, Maluma y Carlos Vives, devastados por la tragedia en Colombia: "Qué dolor"

Tras el potente sismo de magnitud 7,4 que azotó a Colombia y dejó un trágico saldo de más de 80 fallecidos, las máximas estrellas musicales del país cafecito se pronunciaron en sus redes sociales. Shakira, Maluma y Carlos Vives expresaron su profundo dolor, enviaron condolencias a los familiares de las víctimas y llamaron a la solidaridad nacional.

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El movimiento telúrico provocó graves destrozos en diversas regiones y ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali y San José del Palmar, paralizando a la nación y generando una ola de reacciones en el mundo del espectáculo internacional.

El dolor de Shakira: "Mi corazón está con las familias"

La superestrella mundial Shakira utilizó sus redes sociales para manifestar su absoluta conmoción ante la catástrofe que atraviesa su tierra natal.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros", expresó la artista.

Asimismo, la intérprete pidió a sus seguidores mantenerse alerta a las indicaciones oficiales para colaborar con los damnificados tan pronto como sea posible: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte", concluyó.

Maluma y Carlos Vives sumaron sus voces de aliento

Por su parte, el referente del género urbano Maluma, oriundo de Medellín, se mostró visiblemente afectado por la situación de emergencia:

"Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar... Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas", señaló el cantante, acompañando su mensaje con el lema "¡Vamos Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión!".

En la misma línea, el cantautor Carlos Vives compartió un video y un comunicado oficial enfocado en la contención comunitaria:

"Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas", indicó Vives, impulsando el hashtag institucional #UnidosPorColombia.

Las principales figuras del continente continúan monitoreando el desarrollo de las tareas de rescate mientras se coordinan campañas de ayuda humanitaria para asistir a las zonas más castigadas por el fenómeno natural.