Terremotos en el Cinturón de Fuego del Pacífico: ahora fue el turno de Colombia

Una serie de fuertes movimientos sísmicos registrados en las últimas semanas en Japón , México , China, Perú y ahora en Colombia volvió a generar preocupación por la intensa actividad geológica en la región del Pacífico. Aunque los eventos no están necesariamente relacionados entre sí, especialistas recuerdan que todos ocurrieron en países ubicados sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico , una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.

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El violento terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia, dejando varias personas heridas y edificios derrumbados en la ciudad de Quibdó, reaviva el temor global por la intensa actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El sismo se registró a las 07.34 hora local (12:34 GMT) con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según reportó el Servicio Geológico Colombiano.

Un automóvil queda cubierto de escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP / Santiago Salddarriaga)

La emergencia provocó escenas de pánico en Quibdó, donde imágenes en redes sociales mostraron el desplome parcial o total de estructuras en diversos barrios, mientras los pobladores corrían despavoridos por las calles.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", declaró la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

El movimiento sísmico también causó serias preocupaciones y daños en otras importantes ciudades del oeste y el centro del territorio colombiano, tales como Cali, Manizales, Pereira y Medellín, que son las más cercanas al epicentro geográfico.

La herradura tectónica que rodea al océano Pacífico

La ubicación de Colombia la expone a la constante liberación de energía del Cinturón de Fuego del Pacífico, una gigantesca cadena tectónica con forma de herradura que se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros.

Esta inmensa franja, que rodea el Océano Pacífico, concentra aproximadamente el 90% de la actividad sísmica mundial y alberga en su territorio alrededor del 75% de los volcanes activos que existen en todo el planeta.

Un hombre sale de un edificio de apartamentos tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP / Santiago Saldarriaga)

El Cinturón de Fuego se caracteriza por ser una zona de subducción, donde múltiples placas tectónicas colisionan de manera continua y una de ellas se hunde debajo de la otra, generando presiones que se liberan en forma de terremotos.

La franja atraviesa numerosos países, abarcando desde el extremo de América del Sur con naciones como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, pasando por América del Norte, hasta llegar a Asia y Oceanía, incluyendo a Japón y Nueva Zelanda.

Una seguidilla inusual de sismos bajo monitoreo global

El terremoto en Colombia ocurre pocas semanas después de una inusual secuencia de movimientos de gran magnitud que afectaron en menos de 24 horas a Japón, México, China y Perú, encendiendo alarmas a nivel internacional.

A pesar de la coincidencia temporal en la región del Pacífico, los especialistas aclaran que una sucesión de terremotos no implica que exista una conexión directa entre los sismos ocurridos en los distintos países.

Cada evento responde a procesos geológicos específicos del límite de placas donde se produce, y al no existir métodos científicos capaces de predecir terremotos, la prevención sigue siendo la principal herramienta disponible.

La catástrofe actual golpea fuertemente a una de las regiones más vulnerables, ya que el Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y carece de los recursos financieros suficientes para hacer frente a una emergencia de semejante escala.

Intensa actividad sísmica en el Pacífico

Otro episodio de mayor impacto ocurrió días atrás en Japón, donde un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la isla de Kyushu y motivó la emisión de una alerta de tsunami, posteriormente levantada por las autoridades. El sismo dejó víctimas fatales, decenas de heridos, daños en infraestructura y obligó a evacuar a cientos de miles de personas mientras continuaban las réplicas.

En paralelo, los organismos sismológicos de México, China y Perú también reportaron movimientos telúricos durante la misma jornada. En la mayoría de los casos no se informaron daños de gran magnitud, aunque los eventos fueron percibidos por la población y activaron los protocolos habituales de monitoreo y prevención.

imagen aérea muestra el centro comercial AEON dañado tras un terremoto en Kashima, prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. (AP)

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el terremoto tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto, a poca profundidad, una condición que suele incrementar la intensidad del movimiento en superficie.

Tras el sismo se emitió una alerta de tsunami para sectores de la costa, aunque fue cancelada horas después al descartarse un riesgo significativo. Equipos de emergencia continuaban evaluando los daños mientras se registraban numerosas réplicas.

Medidas de seguridad en Japón tras el sismo

Las autoridades japonesas también confirmaron que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares cercanas al área afectada, mientras que el transporte ferroviario de alta velocidad fue suspendido temporalmente como medida preventiva.

imagen aérea muestra el centro comercial AEON dañado tras un terremoto en Kashima, prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. (AP)

En México, el Servicio Sismológico Nacional continuó informando movimientos telúricos en distintos puntos del país, especialmente sobre la costa del Pacífico, una región acostumbrada a la actividad derivada de la subducción de la placa de Cocos.

En Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) también reportó un nuevo sismo dentro de su monitoreo permanente, recordando que el país se encuentra entre los más expuestos a terremotos de gran magnitud debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

China, por su parte, registró otro movimiento sísmico durante la misma secuencia de eventos, manteniendo en alerta a las autoridades locales, que activaron los protocolos de evaluación de daños y seguimiento de posibles réplicas.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como Anillo de Fuego, es una extensa franja tectónica de aproximadamente 40.000 kilómetros que rodea el océano Pacífico.

En esta región convergen varias placas tectónicas que están en constante movimiento. Cuando esas placas chocan, se separan o se deslizan entre sí, liberan enormes cantidades de energía que se manifiestan en forma de terremotos y, en muchos casos, también de erupciones volcánicas.

Cinturón del Fuego del Pacífico. (La Voz)

Se estima que alrededor del 90% de los terremotos del mundo y cerca del 75% de los volcanes activos se concentran en esta zona, que incluye países como Japón, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Filipinas y Nueva Zelanda, entre otros.

¿Los sismos están relacionados?

Los especialistas aclaran que una sucesión de terremotos en distintos países no implica necesariamente que exista una conexión directa entre ellos.

Cada evento responde, en general, a procesos geológicos propios de la falla o del límite de placas donde se produjo. Sin embargo, la coincidencia temporal vuelve a poner en evidencia la elevada actividad tectónica que caracteriza al borde del océano Pacífico.

Los organismos científicos también recuerdan que no existe actualmente ningún método capaz de predecir cuándo ocurrirá un terremoto, por lo que la principal herramienta sigue siendo la prevención, la construcción sismorresistente y la preparación de la población ante posibles