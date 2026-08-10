Un terremoto de 7,4° sacudió Colombia

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, e incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El distrito de Chocó sería el más afectado.
Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, e incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El temblor fue de magnitud 7,4 según el SGC y el servicio geológico de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, en el oeste del país. P
La gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.
El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones. Medio locales
En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.
En Bogotá los edificios fueron evacuados. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas. El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, de momento, “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.