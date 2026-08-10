Un terremoto de 7,4° sacudió Colombia

El distrito de Chocó sería el más afectado.

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Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, e incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor fue de magnitud 7,4 según el SGC y el servicio geológico de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, en el oeste del país. P

La gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones. Medio locales

difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas, mientras la catedral sufrió daños en una de sus torres. “Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde Alejandro Eder en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas. difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas, mientras la catedral sufrió daños en una de sus torres. “Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde Alejandro Eder en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.