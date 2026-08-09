    • 9 de agosto de 2026 - 18:37

    La salud de Joe Biden: revelan que su enfermedad se extendió y tiene metástasis en los huesos

    Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos, expuso que la enfermedad progresó en su cuerpo. "Es muy doloroso", remarcó. El demócrata padece la afección con metástasis.

    Joe Biden.

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    Uno de los hijos del expresidente estadounidense Joe Biden, Hunter Biden, expuso un agravamiento en el estado de salud de su padre ya que marcó que el cáncer de próstata agresivo con metástasis "se ha extendido" en su cuerpo. Sin embargo, destacó la postura de su padre sobre la nación norteamericana y señaló que "él sigue aquí y sigue creyendo en el país".

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    En diálogo con la BBC, Hunter Biden se refirió al estado de salud del exmandatario estadounidense entre 2021 y 2025, de 83 años, debido a que reconoció un progreso de la enfermedad. "El cáncer se extendió. Es muy doloroso y muy debilitante. Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más", expresó.

    En tanto, pese a la situación del demócrata, marcó que "él sigue aquí y sigue creyendo en el país" y agregó que para el ex jefe de Estado se debe "volver al combate". La condición física de Biden había sido revelada por su oficina personal en un comunicado emitido en mayo de 2025 que advertía que la enfermedad es "caracterizada por una puntuación de Gleason de 9 con metástasis en el hueso".

    En tal sentido, el documento se refirió a la terapia oncológica del expresidente estadounidense: "Aunque se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz". También añadió que "fue visitado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar crecientes síntomas urinarios".

    El exmandatario, a pesar de someterse a tratamiento, mantuvo distintas actividades públicas e incluso participó de la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

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