Un estudiante secundario creó una herramienta de IA que detecta autismo y TDAH a través de la retina

Edward Kang, un joven estadounidense de 17 años oriundo de Nueva Jersey, desarrolló una herramienta de inteligencia artificial capaz de cribar y diferenciar el trastorno del espectro autista (TEA) y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) mediante el análisis de imágenes de la retina.

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El desarrollo, bautizado como RetinaMind, le valió a Kang el segundo puesto y un premio de 175.000 dólares en el prestigioso certamen Regeneron Science Talent Search. Aunque la tecnología se encuentra en fase de investigación, expertos de todo el mundo ya analizan su potencial para agilizar y simplificar el diagnóstico temprano de condiciones neurodivergentes.

La premisa detrás del proyecto parece improbable a primera vista: utilizar los ojos para entender lo que ocurre en el cerebro. Sin embargo, la ciencia respalda el vínculo biológico. Embriológicamente, la retina y el tejido cerebral provienen de la misma capa de tejido durante el desarrollo gestacional, lo que significa que ciertas variaciones en el desarrollo neurológico pueden dejar rastros microscópicos en el fondo ocular.

Para construir el modelo, Kang —autodidacta en programación y machine learning— entrenó a la inteligencia artificial utilizando bases de datos públicas de imágenes de fondo de ojo.

Precisión diferencial: A diferencia de otros intentos científicos previos que solo buscaban distinguir entre cerebros neurotípicos y autistas, Kang entrenó a su IA para diferenciar entre múltiples condiciones (TEA, TDAH y perfiles neurotípicos) con una precisión cercana al 89%.

Mapas de calor explicativos: Para evitar el problema de la "caja negra" de la IA, el sistema utiliza una técnica que genera mapas de calor. Esto permite visualizar exactamente qué zonas de la retina analizó el algoritmo para tomar su decisión, aportando transparencia clínica.

El desafío del diagnóstico temprano

Actualmente, diagnosticar el autismo y el TDAH es un proceso complejo, subjetivo y puramente clínico que depende de evaluaciones conductuales, historiales médicos y cuestionarios a padres o docentes. No existen análisis de sangre ni pruebas físicas directas que puedan arrojar un veredicto definitivo en pocos minutos.

En este contexto, herramientas experimentales como RetinaMind abren la puerta a un futuro donde los exámenes médicos preventivos sean menos invasivos, rápidos y accesibles, permitiendo intervenciones tempranas que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Próximos pasos y cautela médica

A pesar del entusiasmo global generado por el invento de este joven estudiante, la comunidad científica insiste en que la tecnología está lejos de reemplazar a los especialistas.

RetinaMind aún debe sortear rigurosos ensayos clínicos a gran escala, demostrar su eficacia en poblaciones diversas y superar el escrutinio de las agencias sanitarias antes de ser considerada una herramienta de uso médico real. No obstante, el trabajo de Edward Kang demuestra cómo la combinación de la inteligencia artificial y la investigación biológica joven sigue marcando el rumbo hacia el futuro de la medicina.