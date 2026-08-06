    • 6 de agosto de 2026 - 22:42

    Filmaron a una delfín cargando a su cría muerta mientras nadaba con su manada y las imágenes conmovieron al mundo

    La madre, identificada como Fraggle por investigadores de conservación marina, había perdido antes otros tres cachorros. La escena fue registrada frente a la costa de Perth y difundida por Geographe Marine Research.

    La organización indicó que el nacimiento de la cría en invierno en Australia sumaba dificultades de supervivencia y planteó una posible neumonía&nbsp;

    La organización indicó que el nacimiento de la cría en invierno en Australia sumaba dificultades de supervivencia y planteó una posible neumonía 

    Foto:

    Una escena registrada frente a la costa de Australia volvió a poner en foco el estudio del duelo en animales marinos. Un video difundido por Geographe Marine Research, una organización dedicada a la conservación, mostró a una madre delfín que transportaba el cuerpo de su cría muerta mientras nadaba junto a su grupo al sur de Perth, en el oeste del país.

    Leé además

    la nasa confirmo que un cohete de spacex impacto contra la luna: las 5 claves del informe oficial

    La NASA confirmó que un cohete de SpaceX impactó contra la Luna: las 5 claves del informe oficial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Elon Musk (Estados Unidos): Tesla, SpaceX. Continúa en la cima pese a los retrocesos financieros.

    El último informe de Forbes detalla quiénes lideran el top 10 de las mayores fortunas globales

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según publicó The New York Times, la entidad dedicada a la investigación y conservación de ballenas y delfines identificó a la madre como Fraggle, un ejemplar al que ya seguían desde hacía tiempo y que, de acuerdo con sus observaciones, había perdido antes otras tres crías.

    La organización explicó que el nacimiento de un nuevo ejemplar durante el invierno del hemisferio sur implicaba una dificultad adicional para su supervivencia. En una publicación en redes sociales, el grupo señaló que aún mantenía expectativas de que Fraggle pudiera sacar adelante a la cría. Luego planteó que el animal pudo haber muerto por neumonía.

    Especialistas consultados por el medio estadounidense indicaron que este tipo de conducta ha sido documentada en distintas especies de delfines. La neurocientífica Lori Marino, fundadora del Whale Sanctuary Project, un proyecto de santuario para ballenas, afirmó que la escena constituye “una madre en duelo por su hijo”.

    A su juicio, uno de los aspectos más relevantes del video radica en la presencia del resto de la manada, que permanece cerca de la hembra durante el traslado del cuerpo.

    Marino sostuvo que esa proximidad puede interpretarse como una señal de reconocimiento social dentro del grupo. Los cetáceos, conjunto que incluye a delfines y ballenas, mantienen vínculos complejos entre sus miembros y han sido observados en situaciones asociadas tanto al nacimiento como a la muerte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    aplican ley que prohibe mantener perros y gatos en balcones, sotanos, terrazas y patios

    Aplican ley que prohíbe mantener perros y gatos en balcones, sótanos, terrazas y patios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ituri concentra el epicentro del brote de ébola en Congo, con el 88% de los casos y más del 82% de las muertes.

    Más de 1.700 personas murieron por el brote de ébola en República Democrática del Congo y preocupa la expansión de los contagios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La intensa actividad volcánica provocó fuertes explosiones, expulsión de lava y enormes columnas de ceniza que alcanzaron hasta los 6000 metros de altura.

    Alerta roja en Guatemala: Fuerte Erupción del Volcán de Fuego

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana Bergamini, como parte de la operación de la Unión Europea 

    Un buque mercante indio se hundió en el mar Rojo tras un ataque frente a las costas de Yemen

    Por Redacción Diario de Cuyo