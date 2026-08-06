Filmaron a una delfín cargando a su cría muerta mientras nadaba con su manada y las imágenes conmovieron al mundo

La madre, identificada como Fraggle por investigadores de conservación marina, había perdido antes otros tres cachorros. La escena fue registrada frente a la costa de Perth y difundida por Geographe Marine Research.

La organización indicó que el nacimiento de la cría en invierno en Australia sumaba dificultades de supervivencia y planteó una posible neumonía

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Una escena registrada frente a la costa de Australia volvió a poner en foco el estudio del duelo en animales marinos. Un video difundido por Geographe Marine Research, una organización dedicada a la conservación, mostró a una madre delfín que transportaba el cuerpo de su cría muerta mientras nadaba junto a su grupo al sur de Perth, en el oeste del país.

Según publicó The New York Times, la entidad dedicada a la investigación y conservación de ballenas y delfines identificó a la madre como Fraggle, un ejemplar al que ya seguían desde hacía tiempo y que, de acuerdo con sus observaciones, había perdido antes otras tres crías.

La organización explicó que el nacimiento de un nuevo ejemplar durante el invierno del hemisferio sur implicaba una dificultad adicional para su supervivencia. En una publicación en redes sociales, el grupo señaló que aún mantenía expectativas de que Fraggle pudiera sacar adelante a la cría. Luego planteó que el animal pudo haber muerto por neumonía.

Especialistas consultados por el medio estadounidense indicaron que este tipo de conducta ha sido documentada en distintas especies de delfines. La neurocientífica Lori Marino, fundadora del Whale Sanctuary Project, un proyecto de santuario para ballenas, afirmó que la escena constituye “una madre en duelo por su hijo”.

A su juicio, uno de los aspectos más relevantes del video radica en la presencia del resto de la manada, que permanece cerca de la hembra durante el traslado del cuerpo.