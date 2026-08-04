Alerta roja en Guatemala: Fuerte Erupción del Volcán de Fuego

Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas, habilitaron albergues y restringieron la circulación en las zonas cercanas.

La intensa actividad volcánica provocó fuertes explosiones, expulsión de lava y enormes columnas de ceniza que alcanzaron hasta los 6000 metros de altura.

Las autoridades de Guatemala declararon la alerta naranja a nivel nacional y ordenaron evacuaciones preventivas tras el recrudecimiento de la actividad eruptiva del Volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica. El coloso registró intensas explosiones, fuentes de lava incandescente y columnas de ceniza que alcanzaron los 6.000 metros de altura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) activó de inmediato los protocolos de emergencia ante el descenso de flujos piroclásticos —mezclas de gases, ceniza y rocas a alta temperatura— que bajaron a gran velocidad por las barrancas del flanco suroeste, como Seca y Ceniza.

Evacuaciones y medidas de seguridad Ante el peligro inminente para la población, los equipos de emergencia coordinaron el traslado preventivo de decenas de familias pertenecientes a caseríos y aldeas expuestas, las cuales fueron alojadas en albergues temporales instalados en el municipio de San Juan Alotenango.

Asimismo, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en las zonas más afectadas por la densa caída de ceniza, mientras que las autoridades viales ordenaron el cierre preventivo de la Ruta Nacional 14, una vía clave que conecta el sur del país con la ciudad colonial de Antigua Guatemala.

Antecedentes del coloso El Volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura, mantiene una actividad constante. Sin embargo, los organismos de protección civil mantienen máxima precaución debido al recuerdo de su devastadora erupción del 3 de junio de 2018, considerada una de las mayores tragedias naturales en la historia moderna del país centroamericano por el impacto de sus flujos piroclásticos.