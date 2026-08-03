Marruecos explicó qué provocó la llegada masiva de migrantes a Ceuta

El Gobierno de Marruecos e xplicó por primera vez su versión sobre la histórica llegada masiva de migrantes a Ceuta , al atribuir la crisis a una combinación de desinformación difundida en redes sociales, la actuación de redes de tráfico de personas y una interpretación errónea de las normas españolas sobre las devoluciones inmediatas.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior marroquí sostuvo que miles de personas creyeron que podrían ingresar con facilidad al enclave español y permanecer allí sin ser devueltas. Según Rabat, esa percepción fue alimentada por publicaciones falsas en plataformas digitales y aprovechada por organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes.

Las autoridades marroquíes estimaron que unas 40.000 personas participaron en los intentos de ingreso a Ceuta y que otras 1.135 fueron interceptadas cuando intentaban llegar a Melilla. Sin embargo, España elevó la cifra y aseguró que más de 50.000 personas lograron alcanzar Ceuta durante la oleada iniciada el jueves.

El Gobierno marroquí afirmó que muchos de los mensajes difundidos aseguraban, de forma errónea, que quienes ingresaran a Ceuta por vía marítima no podrían ser expulsados de inmediato debido a una resolución judicial española.

Según Rabat, esa interpretación generó la falsa expectativa de que llegar por mar garantizaba el acceso a España o al resto del espacio Schengen, algo que desmintió de manera categórica. Además, el Ministerio del Interior responsabilizó a las organizaciones de tráfico de personas por aprovechar esa confusión para promover travesías consideradas de alto riesgo. La crisis también dejó al descubierto fuertes diferencias entre ambos países respecto al saldo de víctimas.

Mientras Marruecos reconoció 11 fallecidos en su territorio —diez por ahogamiento y uno por una caída—, las autoridades españolas elevaron el número de muertos a al menos 72, tras el hallazgo de nuevos cuerpos en la costa ceutí. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, indicó además que el depósito de cadáveres de la ciudad recibió 88 cuerpos, aunque aclaró que esa cifra incluye víctimas de intentos migratorios registrados en las dos semanas previas.

La emergencia sanitaria también fue significativa. Más de 1.000 personas recibieron asistencia médica por cuadros de hipotermia, ahogamiento, traumatismos, heridas y agotamiento sufridos durante los intentos de cruzar la frontera.

En su comunicado, Marruecos se definió como un "socio fiable y responsable" de España y de la Unión Europea en la lucha contra la migración irregular, aunque reclamó una distribución más equitativa de las responsabilidades y los costos vinculados al control de las fronteras.

La explicación oficial coincidió parcialmente con la postura del Gobierno español, que también atribuyó la movilización a los rumores difundidos en redes sociales y a las organizaciones criminales. Sin embargo, medios españoles señalaron que los servicios de inteligencia consideran que Marruecos no organizó la entrada masiva, pero sí habría reducido la vigilancia fronteriza y omitido advertir a España sobre la movilización que se gestaba a través de internet.

Tras la crisis, España reforzó el despliegue de policías y militares en Ceuta e instaló una barrera flotante de unos 500 metros para impedir nuevos ingresos por mar. Además, 22 países de la Unión Europea reclamaron una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores del bloque, mientras que Italia suspendió de manera temporal el régimen de libre circulación con España dentro del espacio Schengen.

Por su parte, el Gobierno español rechazó que su programa de regularización de más de medio millón de personas indocumentadas haya sido el detonante de la avalancha migratoria y reiteró que ingresar de forma irregular a Ceuta no otorga automáticamente el derecho a trasladarse a la península ni a circular libremente por el espacio Schengen.