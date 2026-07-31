España asegura que solo quedan 1.700 migrantes en Ceuta y que más de 48.000 regresaron a Marruecos

Tras el ingreso masivo de más de 50.000 personas, España afirmó que la mayoría ya fue retornada a Marruecos y anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo.

El Gobierno de España informó que, hasta las 18 del viernes 31 de julio, 48.300 inmigrantes habían regresado a Marruecos tras la masiva entrada irregular registrada en Ceuta, una crisis migratoria sin precedentes que llevó a más de 50.000 personas a cruzar la frontera en apenas unas horas. Según las autoridades, solo permanecen unas 1.700 personas en la ciudad autónoma.

Durante el jueves, el ingreso de migrantes fue constante, con miles de personas que llegaron a Ceuta a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. Sin embargo, a lo largo del viernes el flujo se revirtió y una gran parte emprendió el regreso a territorio marroquí.

Las cifras oficiales fueron actualizándose durante la jornada. Al mediodía, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había contabilizado unos 25.000 retornos, con un ritmo estimado de 150 personas por minuto. Horas después, el número ascendió a 37.500 y finalmente cerró la tarde con 48.300 migrantes de regreso a Marruecos.

No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo que el número de personas que ingresaron fue aún mayor. Según su estimación, unas 60.000 personas cruzaron la frontera en un solo día, de las cuales alrededor de 7.000 eran menores de edad.

En medio de la crisis, el presidente del Gobierno español visitó Ceuta y calificó lo ocurrido como "un ataque" y una "violación de la integridad territorial de España". Además, anunció la instalación de boyas marítimas como parte de las medidas para reforzar el control fronterizo y evitar nuevos ingresos masivos.