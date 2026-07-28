Dolores Fonzi fue premiada en España con el galardón "Faro Dos Orillas" de Santander

Dolores Fonzi recibió un importante reconocimiento internacional a su trayectoria y su aporte a la cultura audiovisual en el marco del festival español.

Dolores Fonzi sumó un nuevo hito en su carrera al ser galardonada en España con el premio "Faro Dos Orillas" en el Festival Internacional de Santander

La reconocida cineasta y actriz argentina Dolores Fonzi sumó un nuevo hito en su carrera al ser galardonada en España con el premio "Faro Dos Orillas" en el Festival Internacional de Santander.

La actriz, directora y guionista argentina Dolores Fonzi recibirá el premio Faro Dos Orillas de la décima edición del festival español de cine de Santander, organizado por Morena Films y el Centro Botín entre el 11 y el 17 de septiembre.

El reconocimiento destaca no solo su labor artística frente a las cámaras, sino también su consolidación como directora y su aporte al desarrollo de la cinematografía iberoamericana, consolidando su proyección en el exterior.

El peso de la cultura iberoamericana Durante la ceremonia, el festival español destacó el talento y la versatilidad de la artista argentina, subrayando el impacto de su ópera prima como directora y su compromiso continuo con el cine de la región.