"Legends", la propuesta sanjuanina donde la danza es una excusa para que el público construya su propia aventura

La danza copará el escenario de la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con una propuesta que combina la potencia del movimiento con un dinamismo poco visto. Sucede que no solo los cuerpos en movimiento serán parte del espectáculo, sino también el público que tendrá un rol activo durante el estreno de “Legends” , una propuesta de A Tempo, el grupo del Programa Extensión Artística de Allegro Escuela de Danza.

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La producción es la tercera puesta en escena del grupo luego de The Show Must Go On y The Show Gets Back. En esta oportunidad se busca romper con la experiencia tradicional del teatro. “Proponemos una experiencia donde el público es protagonista. Pensamos que cuando el espectador va al teatro se sienta y conecta con lo que sucede en escena, pero a veces pasa que se pierde la intensidad de esa conexión, se pierde el hilo. Con la intención que la conexión y la atención sobre la obra sea mayor es que apuntamos a un público activo” , destacó Fernanda Palacio, quien junto a Belén Sánchez llevan a cabo la dirección general del espectáculo.

Previo al ingreso a la sala, el público recibirá una carta que será parte de un juego de decisiones. A lo largo de la función, un narrador formulará preguntas y, según las respuestas elegidas por los espectadores, se activarán distintas leyendas sobre el escenario, haciendo que cada presentación sea diferente.

“Es como elige tu propia aventura, pero en este caso sería elige tu propia leyenda, ya que la banda sonora de la obra son canciones o bandas que evocan algún momento de la vida, conectar con alguna emoción. Son canciones conocidas que nos guiarán a través de diferentes matices” , destacó Palacio.

El montaje demandó cerca de tres meses de trabajo y nació como una respuesta a las devoluciones del público en las producciones anteriores de A Tempo. "Muchos nos decían que se quedaban con ganas de bailar, de involucrarse más. Ese movimiento que generaban nuestras obras nos llevó a pensar en una experiencia donde el espectador construyera una identidad propia cada vez que la función sube a escena", comentó la directora.

En esta oportunidad sobre el escenario habrá 15 bailarines profesionales, integrantes de A Tempo, un espacio creado por Allegro para acompañar el desarrollo artístico de quienes concluyen su formación académica y buscan dar el salto al ámbito profesional.

Aunque cada intérprete tendrá momentos individuales, la esencia del espectáculo estará puesta en el trabajo colectivo. "A Tempo se caracteriza por la grupalidad. Se intenta que el grupo sea el protagonista por la energía que se genera cuando varias personas están en escena. De todas maneras, para ayudar a los matices de la obra, todos tienen su momento de destace o individualidad, siempre pensando en potencias y fortalezas", explicó la directora.

El dato sobre Legends de A Tempo

El espectáculo estará estrenando este viernes 31 de julio, a las 21 horas, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

Con una duración aproximada de 70 minutos y pensada para todo público, "Legends" apuesta a que la danza, la música y la participación del espectador confluyan en una experiencia distinta, donde ninguna función será exactamente igual a la anterior.

Las entradas tienen un valor de $25.000, y pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de TuEntrada.com.