El Chalet Cantoni recibe agosto con cuatro talleres para pintar, bordar y crear

Agosto llegará al Chalet Cantoni con una agenda renovada de formación artística que combinará pintura al óleo, acuarela, bordado textil y técnicas tradicionales japonesas. Las propuestas comenzarán entre el 3 y el 10 del próximo mes, continuarán durante agosto y septiembre y ya tienen abiertas sus inscripciones.

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Impulsadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, las actividades están destinadas tanto a quienes quieran dar sus primeros pasos en distintas disciplinas como a quienes busquen perfeccionar conocimientos y encontrar nuevas formas de expresión.

La primera propuesta comenzará el lunes 3 de agosto y se desarrollará todos los lunes de agosto y septiembre, de 17.30 a 21 .

Durante las clases se trabajará sobre teoría del color, composición, diferencias entre óleo y acrílico y utilización de los materiales esenciales. El objetivo será que cada participante adquiera confianza con la técnica y pueda construir progresivamente una identidad artística propia.

El taller tendrá un arancel mensual de $50.000 . Para consultas, los interesados podrán comunicarse al 264 5621325 o escribir a [email protected] .

Inscripción al Taller de Pintura al Óleo: completar el formulario online

Acuarelas que se transformarán en bordados

Otra de las alternativas será “Flora Entretejida”, una experiencia que combinará la acuarela con el bordado botánico. El curso comenzará el martes 4 de agosto y tendrá encuentros todos los martes de agosto y septiembre, de 17.30 a 19.30.

Los participantes comenzarán estudiando teoría del color y representando distintas especies vegetales con acuarela. Luego intervendrán esas mismas obras mediante el bordado, explorando el paso de las figuras reconocibles hacia composiciones más libres y abstractas.

El arancel será de $40.000 mensuales e incluirá los materiales necesarios.

Inscripción a Flora Entretejida: completar el formulario online

Bordar los recuerdos en un libro de artista

El miércoles 5 de agosto, de 18 a 20, comenzará “Memoria y deseo”, un taller intensivo de libro de artista textil bordado que continuará todos los miércoles de agosto y septiembre.

La propuesta entiende al bordado como un lenguaje artístico capaz de transmitir recuerdos, emociones e ideas. Durante el recorrido, cada participante confeccionará un libro textil que funcionará como soporte de sus búsquedas personales y creativas.

La organización informó un valor de $65.000 o dos pagos de $40.000. Las inscripciones se reciben al teléfono 264 5099084.

Una experiencia con la pintura tradicional japonesa

La agenda se completará el lunes 10 de agosto, de 14 a 16, con “La belleza de lo simple”, un taller intensivo de pintura tradicional japonesa dictado por Cristina Ishikawa.

La actividad formará parte del programa Arte por la Paz y buscará acercar la estética y la filosofía artística de Japón. Además de trabajar técnicas pictóricas, la experiencia propondrá reflexionar sobre valores como la convivencia, la tolerancia y el respeto por la diversidad.

El encuentro también se enmarca en el homenaje a Noelia Ávila, la artista sanjuanina conocida como Chica Origami, cuya historia inspiró la realización anual de Arte por la Paz. Tendrá un valor de $50.000, con los materiales incluidos.

Inscripción a La belleza de lo simple: completar el formulario online

Todas las actividades se realizarán en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en avenida Libertador General San Martín 3339 Oeste, Rivadavia. El espacio funciona como un punto de encuentro para artistas, trabajadores culturales y vecinos interesados en aprender y desarrollar proyectos creativos.

Con talleres que atraviesan diferentes lenguajes y tradiciones, agosto llega con nuevas propuestas para convertir al Chalet Cantoni en un espacio de aprendizaje, experimentación y encuentro alrededor del arte.