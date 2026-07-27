Mauro Icardi celebró un fallo en Italia: declararon inadmisible el reclamo económico de Wanda Nara

Mauro Icardi anunció este lunes que obtuvo un nuevo resultado favorable en el proceso de divorcio que mantiene con Wanda Nara en Italia. A través de sus redes sociales, el delantero informó que la Justicia italiana rechazó la apelación presentada por su expareja contra una resolución que ya había desestimado los reclamos económicos formulados durante el juicio.

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Desde Milán, el futbolista compartió parte del documento judicial y celebró la decisión del tribunal con un extenso mensaje en el que también cuestionó las pretensiones económicas de Wanda Nara.

En una historia publicada en Instagram, Icardi sostuvo que la Justicia declaró "inadmisible" la apelación presentada por su exesposa.

"Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias", comenzó escribiendo el futbolista antes de enumerar los montos que, según aseguró, habían sido solicitados durante el proceso judicial: 250.000 euros mensuales para Wanda Nara, 65.000 euros por cada una de sus hijas y otros 100.000 euros mensuales en concepto de compensación por el divorcio.

El delantero afirmó que esos pedidos ya habían sido rechazados por una jueza en junio y que ahora el tribunal confirmó esa decisión al no admitir el recurso presentado por la otra parte.

De acuerdo con la documentación difundida, la empresaria había solicitado una pensión alimenticia para ella, una cuota mensual para las dos hijas que tiene con Icardi y una compensación económica derivada del divorcio.

Además, pidió la custodia compartida de las menores, con residencia principal junto a ella, y que el futbolista afrontara la mitad de los gastos extraordinarios vinculados a las niñas.

En su presentación judicial, Nara argumentó que había relegado su carrera profesional para acompañar el desarrollo deportivo de Icardi y dedicarse al cuidado de la familia durante los años de matrimonio.

Tras conocerse la resolución, Icardi sostuvo que únicamente queda pendiente el dictado de la sentencia definitiva que pondrá fin al matrimonio.

"Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione", escribió el delantero, quien también recordó que desde el inicio del conflicto insistió en que el proceso debía tramitarse en Italia.

El enfrentamiento judicial entre ambos continúa desarrollándose en paralelo a otras causas vinculadas a la tenencia de sus hijas, en un conflicto que desde hace meses mantiene enfrentados públicamente a la expareja.