El enigmático mensaje de Wanda Nara que desató una ola de especulaciones en las redes

Un breve mensaje publicado por Wanda Nara en sus historias de Instagram volvió a colocarla en el centro de la escena. La empresaria compartió una imagen con fondo negro y una frase de apenas cinco palabras: "Pensé que eras de mi team", acompañada por un emoji de corazón roto. Sin mencionar a nadie, el posteo generó una catarata de especulaciones entre sus seguidores.

Wanda Nara hizo topless, quedó al límite de la censura y ¡se excedió con el Photoshop!

La publicación llegó en un momento especialmente delicado para la conductora, quien permanece en Milán mientras avanza el proceso de divorcio con Mauro Icardi y la disputa judicial por la situación de las dos hijas que tienen en común.

La falta de contexto abrió distintas interpretaciones en las redes sociales. Muchos usuarios consideraron que el mensaje podría estar dirigido al futbolista, con quien mantiene una fuerte batalla legal en Italia. Otros, en cambio, sostuvieron que la frase podría estar destinada a una persona de su círculo íntimo o incluso formar parte de una estrategia publicitaria, una modalidad que Wanda ya utilizó en otras oportunidades.

Hasta el momento, la empresaria no brindó explicaciones ni volvió a hacer referencia al misterioso posteo.

El mensaje apareció pocos días después de que Mauro Icardi también utilizara sus redes sociales para publicar frases con tono irónico mientras permanece en Milán.

El delantero compartió imágenes desde un restaurante y una exclusiva tienda de lujo, donde lanzó comentarios que muchos interpretaron como críticas al juez argentino que interviene en la causa por la tenencia de sus hijas.

La disputa judicial entre la expareja continúa centrada en la situación de las menores y en los trámites relacionados con sus pasaportes, luego del robo sufrido en la vivienda familiar del Lago di Como, donde desapareció documentación clave para que las niñas puedan regresar a la Argentina.

En ese contexto, el sugestivo mensaje de Wanda volvió a alimentar las versiones sobre el tenso vínculo que mantiene con Icardi, aunque por ahora no existe ninguna confirmación sobre el verdadero destinatario de la publicación.