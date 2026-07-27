    • 27 de julio de 2026 - 07:18

    El enigmático mensaje de Wanda Nara que desató una ola de especulaciones en las redes

    La empresaria publicó una breve frase en sus historias de Instagram junto a un corazón roto. El posteo apareció en medio del conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi en Italia.

    Wanda Nara. Foto: @wanda_nara.

    Wanda Nara. Foto: @wanda_nara.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un breve mensaje publicado por Wanda Nara en sus historias de Instagram volvió a colocarla en el centro de la escena. La empresaria compartió una imagen con fondo negro y una frase de apenas cinco palabras: "Pensé que eras de mi team", acompañada por un emoji de corazón roto. Sin mencionar a nadie, el posteo generó una catarata de especulaciones entre sus seguidores.

    Leé además

    Wanda Nara.

    Wanda Nara lanzó "Academia Wanda", un curso online para enseñar cómo alcanzar la independencia económica
    Wanda Nara, siempre explosiva. Foto: @wanda_nara.

    Wanda Nara hizo topless, quedó al límite de la censura y ¡se excedió con el Photoshop!

    La publicación llegó en un momento especialmente delicado para la conductora, quien permanece en Milán mientras avanza el proceso de divorcio con Mauro Icardi y la disputa judicial por la situación de las dos hijas que tienen en común.

    ¿Fue una indirecta para Mauro Icardi?

    La falta de contexto abrió distintas interpretaciones en las redes sociales. Muchos usuarios consideraron que el mensaje podría estar dirigido al futbolista, con quien mantiene una fuerte batalla legal en Italia. Otros, en cambio, sostuvieron que la frase podría estar destinada a una persona de su círculo íntimo o incluso formar parte de una estrategia publicitaria, una modalidad que Wanda ya utilizó en otras oportunidades.

    Hasta el momento, la empresaria no brindó explicaciones ni volvió a hacer referencia al misterioso posteo.

    Un conflicto que sigue escalando

    El mensaje apareció pocos días después de que Mauro Icardi también utilizara sus redes sociales para publicar frases con tono irónico mientras permanece en Milán.

    El delantero compartió imágenes desde un restaurante y una exclusiva tienda de lujo, donde lanzó comentarios que muchos interpretaron como críticas al juez argentino que interviene en la causa por la tenencia de sus hijas.

    La disputa judicial entre la expareja continúa centrada en la situación de las menores y en los trámites relacionados con sus pasaportes, luego del robo sufrido en la vivienda familiar del Lago di Como, donde desapareció documentación clave para que las niñas puedan regresar a la Argentina.

    En ese contexto, el sugestivo mensaje de Wanda volvió a alimentar las versiones sobre el tenso vínculo que mantiene con Icardi, aunque por ahora no existe ninguna confirmación sobre el verdadero destinatario de la publicación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Wanda Nara. 

    Desvalijaron la casa de Wanda Nara en pleno partido de la Selección Argentina

    baldio, la iniciativa de dos sanjuaninos para la generacion de eventos felices que apunta a un publico +35

    Baldío, la iniciativa de dos sanjuaninos para la generación de "eventos felices" que apunta a un público +35

    Por Celeste Roco Navea
    Nicolás Cabré junto a su hermano...

    El desgarrador mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano: "Jamás te voy a olvidar"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ibai emocionó a todos con el homenaje más sentido para Gaspi

    Emotivo: Ibai quebró en llanto al recordar a Gaspi durante La Velada del año 6

    Por Redacción Diario de Cuyo