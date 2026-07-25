Emotivo: Ibai quebró en llanto al recordar a Gaspi durante La Velada del año 6

Ibai Llanos protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Velada del Año VI al rendir homenaje a Gaspi, el creador de contenido argentino fallecido en junio. Acompañado por la madre y los hermanos del joven, el español recordó su paso por el evento mientras miles de personas coreaban su nombre en La Cartuja.

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El tributo comenzó con un detalle que no pasó inadvertido durante la transmisión. Sobre la mesa principal aparecieron los guantes originales que Gaspi había utilizado en La Velada del Año V , cuando se enfrentó con Perxitaa en el mismo estadio sevillano.

Cuando la familia subió al escenario, Ibai se mostró visiblemente conmovido . El organizador de La Velada recordó a Gaspi como un amigo, una persona maravillosa y un creador con un talento especial, antes de expresar el deseo de que pudiera observar el homenaje “desde arriba”.

La emoción creció cuando el estadio comenzó a gritar el nombre del argentino. Durante varios segundos, las voces de más de 70.000 asistentes se unieron en una ovación que conmovió profundamente a su madre, quien agradeció el cariño recibido por parte del público.

La mujer llevó además la bata que su hijo había utilizado para subir al ring durante la edición anterior. En ella podía leerse la frase “Dar y que no te den” , que decidió reinterpretar frente al público al destacar todo el amor y el acompañamiento que su familia recibió desde la muerte del joven.

"Gaspi":

Por el homenaje en #LaVeladaDelAñoVI con la presencia de su familia pic.twitter.com/VexoS85Jrk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 25, 2026

La madre de Gaspi entregó simbólicamente la bata de su hijo antes de que todo el estadio coreara su nombre y guardara un minuto de silencio.

La organización proyectó luego un video que recorrió distintos momentos de la vida y la carrera del creador argentino. Antes de que comenzaran las imágenes, Ibai pidió un minuto de silencio, que fue respetado por todo el estadio.

El contraste fue tan fuerte como emotivo. Apenas un año antes, Gaspi había ocupado ese mismo ring como protagonista de uno de los combates del evento. Esta vez, su familia estaba allí para recibir el reconocimiento de una comunidad que no quiso dejar pasar la sexta edición sin recordarlo.

Los guantes de Gaspi volvieron a La Velada

La presencia de los guantes también emocionó a Momo, quien había mantenido una relación cercana con Gaspi. Al descubrirlos sobre la mesa de transmisión, sostuvo que deberían conservarse en un museo por el valor sentimental y por lo que aquella pelea representó en la vida del joven.

Su participación en La Velada del Año V había significado un momento importante para Gaspi, que encontró en el evento una oportunidad para reencontrarse con el público y recuperar impulso dentro del mundo digital. Su espontaneidad, su humor irreverente y su capacidad para improvisar lo convirtieron en una de las figuras más recordadas de aquella edición.

Los guantes que Gaspi utilizó para enfrentar a Perxitaa fueron colocados frente a Ibai durante toda la transmisión.

Gaspi, cuyo nombre completo era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años. Murió el 14 de junio en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, cuando el helicóptero en el que viajaba colisionó con otra aeronave. Las seis personas involucradas en el siniestro perdieron la vida.

La noticia provocó una enorme conmoción entre sus seguidores y entre los principales creadores de contenido de habla hispana. El homenaje realizado en Sevilla representó una despedida multitudinaria, pero también una forma de mantener viva su presencia dentro de un evento que había marcado su historia.

En una noche atravesada por los combates, la música y el espectáculo, La Velada se detuvo por completo para recordar a Gaspi. No hubo rivales ni ganadores durante esos minutos. Solo una familia conmovida, un estadio en silencio y miles de personas gritando el nombre de un joven que dejó una huella imborrable en internet.