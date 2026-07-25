Darío Barassi vuelve al cine con una historia de secuestro, culpa y venganza

Darío Barassi regresará a la pantalla grande con Canelones, una comedia negra que mezcla secuestro, culpa, humor y venganza. La película, basada en una historia de Hernán Casciari, llegará a los cines el 6 de agosto y reunirá al sanjuanino con Verónica Llinás, Agustín Aristarán y César Bordón.

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Dirigida por Christian Basilis y Ana Laura Gussoni, la producción propone una trama tan oscura como particular. Toda la acción transcurre durante una sola noche y parte de un episodio del pasado que regresa, décadas más tarde, convertido en una peligrosa deuda de sangre.

La película está inspirada en hechos reales y sigue el secuestro de Chichita, la madre de Hernán Casciari , ocurrido en 2015. El responsable es Daniel Olesnik, un hombre que no busca cobrar un rescate tradicional, sino ajustar cuentas por una tragedia familiar ocurrida muchos años antes.

Según la sinopsis, Olesnik responsabiliza a Casciari y a su amigo Chiri por una broma adolescente realizada en 1987. Desde su perspectiva, aquella acción habría provocado una cadena de acontecimientos que terminó con el suicidio de su madre.

Casi tres décadas después, el hombre reaparece dispuesto a cobrar esa supuesta deuda. El secuestro da comienzo a una noche marcada por los reproches, el encierro y una tensión que crece a medida que los personajes vuelven a enfrentarse con las consecuencias de su pasado.

La campaña oficial presenta la película con una pregunta inquietante sobre las consecuencias de una broma adolescente y confirma su estreno para el 6 de agosto.

Una comedia negra que no promete risas fáciles

Aunque fue presentada como una comedia negra, Canelones también incorpora elementos de suspenso, drama y thriller. El humor aparece dentro de una situación asfixiante, atravesada por el dolor, la culpa y la discusión sobre cuánto tiempo puede permanecer abierta una herida familiar.

El relato no gira solamente alrededor del secuestro. También plantea interrogantes sobre la responsabilidad, las consecuencias inesperadas de los actos y la posibilidad de perdonar cuando el pasado irrumpe con violencia en el presente.

El guion fue escrito por Christian Basilis, Josefina Licitra y el propio Hernán Casciari. La historia había sido publicada originalmente como un cuento del escritor y ahora llega a las salas convertida en una producción cinematográfica.

El avance anticipa una noche de encierro, tensión y humor negro, atravesada por una deuda familiar que regresa casi tres décadas después.

Barassi vuelve a mostrar otra faceta

La participación en Canelones representa un nuevo desafío para Darío Barassi, quien durante los últimos años se consolidó como una de las figuras más populares de la televisión argentina, pero continuó desarrollando paralelamente su carrera como actor.

El sanjuanino compartirá pantalla con Verónica Llinás, Agustín Aristarán —popularmente conocido como Soy Rada— y César Bordón. Por el momento, la promoción difundida no detalló públicamente el nombre ni las características del personaje interpretado por Barassi.

Su presencia suma un atractivo especial para el público de San Juan, que podrá verlo dentro de una historia muy diferente del registro humorístico y espontáneo con el que habitualmente conduce sus programas.

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Epígrafe: La película reúne a Barassi con Verónica Llinás, Soy Rada y César Bordón en una historia que combina drama, suspenso y humor negro.

Una película financiada por miles de productores

Canelones también se diferencia por su forma de producción. El proyecto fue impulsado por Orsai Audiovisuales y contó con la participación de más de 5.000 socios productores, quienes colaboraron con su financiamiento mediante el modelo comunitario desarrollado alrededor de Casciari.

El sistema ya había permitido concretar otros proyectos audiovisuales, entre ellos La uruguaya y La muerte de un comediante. La comunidad no funciona únicamente como fuente de financiamiento, sino que acompaña distintos momentos del desarrollo de las producciones.

La película llegará a los cines argentinos el jueves 6 de agosto. Con una historia nacida de un episodio real, una venganza incubada durante décadas y un elenco cargado de figuras, Canelones buscará transformar una cena familiar en algo mucho más oscuro que el título permite imaginar.