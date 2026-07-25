Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6: horario, cartelera y cómo ver en vivo

La expectativa llegó a su punto máximo. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, se convirtió en el epicentro mundial del streaming con la realización de La Velada del Año VI, el exitoso evento de boxeo amateur y entretenimiento organizado por Ibai Llanos.

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Dentro de una cartelera repleta de figuras, uno de los combates más atractivos y esperados de la jornada es el que protagonizan el periodista argentino Gastón Edul y el comunicador español Edu Aguirre. El enfrentamiento promete trascender lo deportivo, capturando la atención de millones de espectadores a ambos lados del Atlántico tras los cruces dialécticos y la intensa preparación física que compartieron en la previa.

El evento principal de internet comenzó oficialmente a las 14:00 (hora de la Argentina). Con una grilla compuesta por diez combates de boxeo intercalados con shows musicales de primer nivel, el orden de las peleas posiciona al duelo entre el periodista deportivo y el histórico panelista de televisión en el tercer turno de la tarde:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

Cómo ver La Velada del Año 6 en vivo y en directo

Fiel al formato tradicional que cautiva a millones de usuarios, la transmisión del evento es 100% gratuita y online para todo el mundo. Las plataformas oficiales habilitadas para seguir minuto a minuto todas las alternativas del torneo, la alfombra roja, los combates y los recitales son:

Twitch: A través del canal oficial de Ibai Llanos.

YouTube: Mediante la transmisión en directo en el canal de Ibai Llanos.

TikTok: Siguiendo la cobertura especial en la cuenta oficial del organizador.