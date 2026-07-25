    • 25 de julio de 2026 - 14:00

    Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6: horario, cartelera y cómo ver en vivo

    El periodista Gastón Edul se enfrenta a su par español en el duelo que abre la jornada en Sevilla, un evento que genera gran expectativa.

    El combates más atractivo y esperado de la jornada es el que protagonizan el periodista argentino Gastón Edul y el comunicador español Edu Aguirre.

    El combates más atractivo y esperado de la jornada es el que protagonizan el periodista argentino Gastón Edul y el comunicador español Edu Aguirre.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La expectativa llegó a su punto máximo. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, se convirtió en el epicentro mundial del streaming con la realización de La Velada del Año VI, el exitoso evento de boxeo amateur y entretenimiento organizado por Ibai Llanos.

    Leé además

    entre sopaipillas y mate cocido, san juan despide a los turistas con una nueva edicion de paseando por el carrascal

    Entre sopaipillas y mate cocido, San Juan despide a los turistas con una nueva edición de Paseando por el Carrascal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    exitosa tercera edicion de la noche de las fabricas, donde se puso en valor la cerveza artesanal de san juan

    Exitosa tercera edición de la Noche de las Fábricas, donde se puso en valor la cerveza artesanal de San Juan

    Por Celeste Roco Navea

    Dentro de una cartelera repleta de figuras, uno de los combates más atractivos y esperados de la jornada es el que protagonizan el periodista argentino Gastón Edul y el comunicador español Edu Aguirre. El enfrentamiento promete trascender lo deportivo, capturando la atención de millones de espectadores a ambos lados del Atlántico tras los cruces dialécticos y la intensa preparación física que compartieron en la previa.

    A qué hora pelea Gastón Edul y cuál es el orden de las peleas

    El evento principal de internet comenzó oficialmente a las 14:00 (hora de la Argentina). Con una grilla compuesta por diez combates de boxeo intercalados con shows musicales de primer nivel, el orden de las peleas posiciona al duelo entre el periodista deportivo y el histórico panelista de televisión en el tercer turno de la tarde:

    Fabiana Sevillano vs. La Parce

    Clersss vs. Natalia MX

    Edu Aguirre vs. Gastón Edul

    Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

    Viruzz vs. Gero Arias

    Alondrissa vs. Angie Velasco

    Lit Killah vs. Kidd Keo

    Rivers vs. Roro

    Plex vs. Fernanfloo

    IlloJuan vs. TheGrefg

    Cómo ver La Velada del Año 6 en vivo y en directo

    Fiel al formato tradicional que cautiva a millones de usuarios, la transmisión del evento es 100% gratuita y online para todo el mundo. Las plataformas oficiales habilitadas para seguir minuto a minuto todas las alternativas del torneo, la alfombra roja, los combates y los recitales son:

    Twitch: A través del canal oficial de Ibai Llanos.

    YouTube: Mediante la transmisión en directo en el canal de Ibai Llanos.

    TikTok: Siguiendo la cobertura especial en la cuenta oficial del organizador.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    entre tangos y folclore, la doble cita que propone el coro arturo beruti antes de viajar a colombia

    Entre tangos y folclore, la doble cita que propone el Coro Arturo Beruti antes de viajar a Colombia

    Por Celeste Roco Navea
    que hay para ver en netflix: los creyentes, el nuevo thriller espanol de 107 minutos

    Qué hay para ver en Netflix: "Los Creyentes", el nuevo thriller español de 107 minutos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pichon paredes y una decada compartiendo el arte del payador: si la juventud se involucra esto va a perdurar

    Pichón Paredes y una década compartiendo el arte del payador: "Si la juventud se involucra esto va a perdurar"

    Por Celeste Roco Navea
    dolor en el folclore: murio el integrante de un historico grupo

    Dolor en el folclore: murió el integrante de un histórico grupo

    Por Redacción Diario de Cuyo